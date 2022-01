Este fin de semana se presentó un hecho que indignó a cientos de colombianos en redes sociales.



Se trata de la 'trampa' que le tendió Julián Osorio, concejal del Centro Democrático en Manizales, a don Carlos Jaime Gutiérrez Ibáñez, quien se desempeñaba como conductor de la plataforma InDriver.



Osorio lo engañó haciéndose pasar por un cliente más y lo hizo conducir hasta un retén que estaba realizando la Policía de Tránsito en Manizales.

“Yo le colaboro diciéndole (al policía) que usted viene prestándome un servicio de InDriver. Y que usted está prestando un servicio ilegal. Esa es la colaboración que yo le puedo hacer. Que eso no está permitido en Colombia y mucho menos en Manizales. Acá se respeta esta ciudad, mi amigo”, dice Osorio en un video que él mismo grabó y compartió.



El concejal Julián Osorio de Manizales... Grabó este video acusando a un conductor de indriver con la policía de tránsito. pic.twitter.com/AWgVsCXz80 — Dubalier Ortiz Ch. (@12345dubalier) January 29, 2022

Por su parte, don Carlos se ha pronunciado sobre los sucedido y comentó que "me hizo decomisar el carro. El carro está en los patios y era el único sustento que yo tenía (...) Me sentí engañado, me sentí humillado e impotente ante la situación de ver que no podía hacer nada".



La disculpa de Osorio

El concejal ha dado declaraciones en las que defiende su actuar y los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de 'delatar' a un conductor de una plataforma digital.



"En ningún momento fue nuestra intención que todo saliera de la manera en que se está dando. Ha sido muy incómodo que la gente sea tan pasional y nos estén amenazando hasta de muerte, pero nosotros seguiremos con la frente en alto", aseguró Osorio.



El concejal también pidió perdón, "le pedimos excusas públicas a don Carlos por haberlo vuelto viral en las redes sociales, pero nosotros no podemos escudarnos en que lo legal se tenga que esconder en lo ilegal".



Osorio también le dijo a 'La W' que había hablado públicamente de su disculpa, sin embargo "no puedo pedir disculpas, ni podemos sacar en hombros a alguien que por la edad que tenga, sea niño o sea viejo, esté haciendo acciones ilegales".



Pese a las polémicas declaraciones, la indignación se ha transformado en solidaridad con don Carlos, pues varias personas en internet organizaron una colecta para ayudarle con la multa y que el hombre pueda recuperar su carro.



Se sabe que la 'vaca' ya sobrepasó los 20 millones de pesos.



Cabe mencionar que “en Colombia el alquiler de vehículos con conductor es completamente legal y esa figura legal que hoy usan todas las plataformas, ningún juez la ha declarado ilegal”, señaló Mauricio Toro, representante a la Cámara.

