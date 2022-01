Por fin he logrado averiguarlo.

Es que se me ha ido media vida pensando de dónde será que proceden todas esas expresiones graciosas, asombrosas y curiosas que los colombianos usamos en el lenguaje de nuestra vida cotidiana.



Por ejemplo: ¿cuál puede ser el origen preciso de una frase como meter la pata? ¿Quién pudo ser el primero que empleó el dicho ‘ni de fundas’? ¿Y qué tiene que ver la pobre funda en todo esto?



Ya que de patas estamos hablando, no olvidemos que, cuando alguien fallece, el pueblo colombiano suele decir que ‘estiró la pata’. ¿Por qué? ¿Es que antes la tenía encogida?



‘No hay tu tía que valga’ es una de las expresiones que más me han causado perplejidad. Me estaban enloqueciendo las ganas de averiguar de quién sería tía esa señora y por qué ella se metía en todo.



Las parodias, el humor, la ironía, incluso la burla, forman parte de nuestras tradiciones en esas materias. Los dichos y diretes populares se producen y se difunden en todas las regiones del país, desde el mar hasta la montaña, pasando por la llanura, y apelando siempre al lenguaje típico de cada territorio.

Meter la pata

Es hora de que comencemos porque se nos está haciendo tarde. A lo que vinimos, vamos.

‘Meter la pata’ equivale, en la lengua castellana, a cometer un error evidente y hacer o decir algo inoportuno. ¿Por qué se dice ‘la pata’ y no ‘la pierna’? Porque, según las más cuidadosas investigaciones, ese dicho nació como una comparación con lo que les pasa a los animales cuando son capturados por meter la pata en la trampa de cacería.



Lo curioso es que desde el siglo diecinueve ya se usaba en las regiones campesinas de España un proverbio según el cual “metió la pata en el hoyo”. Así lo emplea el gran novelista Benito Pérez Galdós, en el año de 1872.



Muy bien. ¿Y la otra pata, la de ‘estirar la pata’, de dónde procede?



Esa frase es tan vieja que la primera explicación confiable sobre su verdadero origen apareció hace más de doscientos años, en 1792, en el diccionario de la Real Academia Española.



Dice aquel diccionario que ese refrán se refiere a la forma en que mueren ciertos animales, como los pájaros más pequeños y otras aves domésticas, que al fallecer asumen una postura característica, con las patas estiradas, y casi siempre hacia arriba.



Ustedes me dirán que, ya que estamos hablando de meter la pata, aprovechemos para hacerlo también con ‘sacar la mano’. Lo que pasa es que tenemos que dejarlo para una próxima crónica, porque ahora hay otros dichos que están haciendo fila y esperándonos. Vamos con ellos.



Aparecen las fundas

De manera, pues, que, como podemos comprobarlo en ambos dichos, las dos patas, tanto la de meter como la de estirar, tienen origen en los animales.

Ahora nos llega una expresión que no podemos olvidar ni de fundas. Esa misma es. Típicamente colombiana, quiere decir por nada del mundo, nunca, jamás, ni por el diablo.



En los años más recientes han aparecido unas frases equivalentes, pero más vulgares, o, por lo menos, más audaces. Una de ellas es ‘ni por el putas’. Otra que significa lo mismo, pero de manera más suave, es ‘ni de vainas’. También hay otro sinónimo que es ‘ni por el chiras’. Se trata de un no rotundo y categórico. Ya se sabe que, en ciertas zonas campesinas del interior de Colombia, chiras significa algo maravilloso, incomparable, excepcional.



¿Y la funda? Bueno. Resulta que, antiguamente, en el lenguaje popular, se le llamaba ‘funda’ no solo a la cubierta que tiene la almohada sino también, entre otras varias definiciones, a la riqueza. Tener funda era tener dinero. De modo que ‘ni de fundas’ significa, sencillamente, ni por todo el oro del mundo.



Tu tía

Cuando yo era niño –y eso fue por allá a mediados del siglo XV–, todo el mundo usaba la expresión ‘no hay tu tía que valga’, para referirse a algo que no tiene remedio ni solución. O que no hay manera de evitarlo ni forma de atenuarlo.



En aquellos tiempos suponíamos, ingenuamente, que se trataba de esa tía que todos teníamos, solterona y cómplice, y que siempre se ponía de parte nuestra. De manera que busqué por todas partes el origen de esa expresión, en los diccionarios antiguos, en las colecciones de proverbios, en las curiosidades más recónditas del idioma. Y nada. Eso me tenía intrigado.

Y entonces, a las diez de últimas, descubrí que no se trata de ninguna tía alcahueta sino, quién lo creyera, de un producto químico. Espérenme y les explico.

La tía de atutía

Hasta el propio diccionario oficial de la lengua española se tuvo que ocupar del caso para aclararlo y precisarlo. En su edición más reciente, la del año 2014, dice que, en el caso del proverbio que nos ocupa, la expresión correcta no son las dos palabras, tu tía, sino una sola, tutía.



Dice textualmente el diccionario: “La variante no hay tu tía es una falsa separación de no hay tutía, en ambos casos con el sentido figurado de ‘no hay remedio’, porque la tutía se empleaba con fines medicinales”.



Muy bien. Clarísimo todo. Pero ¿qué diablos es la tutía? Ahí sí estuve a punto de volverme loco. O a lo mejor sí me volví. A investigar otra vez, a buscar y rebuscar, a consultar página por página.



La tutía, supe por fin, era un óxido que se convirtió en remedio popular y muy famoso en los años pasados. Incluso, hay una segunda variedad de su nombre: atutía. De manera, pues, que la forma auténtica del refrán es: no hay tutía que valga y también, si usted lo prefiere, no hay atutía que valga.



La tutía es, para decirlo de una vez, una costra de óxido de zinc que se forma en las chimeneas y conductos de las empresas que fabrican latón. Con ella se elabora un ungüento medicinal, de origen árabe, para enfermedades de los ojos. La tutía, para no fregar más, es el mismo azogue o mercurio.



¿Poner cebo o poner sebo?

Hemos llegado, por fin, a otro tema que me apasiona y me da vueltas diariamente en la cabeza. Me refiero a una de las expresiones más populares y más antiguas en ciudades y aldeas del Caribe colombiano, entre gente urbana o entre campesinos.



Se trata del dicho popular poner sebo. Se usa por todas partes en el sentido de pedirle a alguien, o de exigirle, que no moleste, que deje de importunar a los demás, que se esté quieto o sea serio, que no siga tomando el pelo. (A propósito: ¿de dónde vendrá la expresión ‘tomar el pelo’? ¿El pelo de quién? No será el de nosotros, los calvos).

El primer dilema me surgió hace muchos años, cuando comprendí que, como en este territorio nuestro pronunciamos con igual acento la s y la c, uno tiene que preguntarse forzosamente, a la hora de escribir, si lo correcto será no ponga sebo o, más bien, no ponga cebo.



Porque el problema se duplica por cuanto ambas palabras existen, y son homófonas, ya que tienen el mismo sonido, pero no son sinónimas, ya que no significan lo mismo.



Sebo, con s, es la grasa que hay en el cuerpo de los animales y que sirve para hacer jabones o velas. Cebo, con c, significa muchas otras cosas: es la trampa que se usa para atraer al animal en la cacería, la carnada que se le pone al anzuelo, es fomentar un afecto o una pasión, es la materia explosiva con que se cargan las armas de fuego. Y es varias cosas más.

Ajá, ¿y el pereque?

Ya que estamos a punto de terminar, confieso humildemente que hasta el día de hoy no he podido encontrar una respuesta que sea convincente, contundente y definitiva: ¿se escribe poner sebo o lo correcto es poner cebo? A estas alturas de la vida no he podido encontrar una explicación satisfactoria.



Y, como si fuera poco, ahora que andamos en esas caigo en la cuenta de que en nuestro lenguaje coloquial existe otra expresión con un significado parecido, aunque un poco más amable: poner pereque. Quiere decir molestar al otro, fastidiarlo, burlarse de él.



El diccionario de la Real Academia Española explica que dicha expresión, que es de origen colombiano, se utiliza también en Honduras con el mismo sentido. Allá también se le dice pereque a una impertinencia que se repite fastidiosamente.



Lo curioso es que la Real Academia agrega que, en Colombia, “poner en pereque a alguien es incomodarlo, hacerlo objeto de bromas, burlas o chanzas”. Me da muchísima pena con ese gran diccionario, el mejor árbitro de nuestra lengua, pero en este país nuestro nunca he oído a nadie decir que se está poniendo “en pereque” a alguien. No sé de dónde habrá salido esa preposición.

Epílogo

También es cierto que, en algunos casos, el pereque se convierte en una expresión más amable. Se ha vuelto costumbre que, por ejemplo, para pedir un favor, una persona le diga a la otra: ‘Perdone, don Luis, pero vengo a ponerle un pequeño pereque’. Incluso, con mucho cariño, algunos colombianos delicados convierten el pereque en diminutivo: ‘Vengo a ponerle un perequito, don Luis’.



Curiosamente, entre las gentes de Nicaragua ‘pereque’ no significa lo mismo que aquí. Ni nada que se le parezca. Lejos de ser una molestia, por allá llaman ‘pereque’ a una parranda muy divertida, una fiesta con música, baile y licores. Y en Panamá, a su turno, le dicen ‘pereque’ al hombre problemático, conflictivo, peleonero.



Reconozco que, como me ocurrió con el sebo y el cebo, tampoco he podido encontrar por ninguna parte cuál es la etimología del vocablo pereque y de dónde procede. Con razón en Venezuela la gente suele decir ‘un pereque’ cuando se trata de una palabra cuyo origen se desconoce.



Si ustedes me pueden ayudar a descifrar esos dos misterios, que Dios se los pague. Y perdonen el pereque. Y ya no les pongo más sebo. O cebo.



JUAN GOSSAIN

​ESPECIAL PARA EL TIEMPO