Bala lacrimógena le estalló en la cara y le tumbó varios dientes

A Leslye le fracturaron un hueso maxilar y le tumbaron cuatro dientes tras una marcha en Medellín. El artefacto, que contenía gas lacrimógeno, fue disparado a tal punto que le impactó de forma directa en el rostro y le provocó una herida de aproximadamente cinco centímetros de profundidad.



Todo ocurrió en la movilización social del 22 de mayo y hoy, con dos cirugías realizadas —incluyendo una plástica—, esta joven de 19 años continúa esperando los implantes de sus dientes y una respuesta a las acciones legales emprendidas.

A las marchas de aquel día asistieron cerca de dos mil personas. El punto de llegada fue el Parque de los Deseos o ‘Parque de la Resistencia’, como fue bautizado durante el paro, y allí se realizó el plantón cultural que usualmente se desarrolla cuando los manifestantes se asientan.



Allí, también, se han presentado las más complejas extralimitaciones en el actuar policial y de la población civil.



“Yo creo que comparto muchos sueños con la gran mayoría de jóvenes colombianos. Además, quiero darles una vejez digna a mis padres. Es muy triste que en el país donde yo crecí no haya tantas posibilidades”, explica Leslye sobre sus motivaciones para apoyar el paro.



“Nunca había visto a los agentes del Esmad tan cerca. Activos. Yo me sentía en una película, la verdad. Me acuerdo de que detonó algo y yo simplemente no sabía qué pasaba. Mi amigo me preguntó que si me dieron y dije que sí”, relata sobre el momento en el que recibió el impacto.

Leslye García, se encontraba en una movilización social en Medellín. Foto: Cortesía

En caso de graduarse como fisioterapeuta, ella sería la primera profesional de sus familias. La historia de su acceso a la educación superior se asemeja a la de muchas personas jóvenes del país: no alcanzó el puntaje para ingresar a la universidad pública, sus padres se miden en los gastos y juntos suman deudas para costear los estudios.



A esta joven estudiante le pusieron dos placas rectas y cuatro tornillos de titanio en la primera cirugía de la fractura del maxilar inferior, realizada el 23 de mayo. De todas las técnicas que existían, y de acuerdo con lo que cuenta Leslye sobre la explicación del médico, se utilizó una que le dejaba “bastante reforzada la mandíbula para no correr riesgos más adelante. Me dijo que yo estaba totalmente reventada por dentro, que esa es la razón por la que estoy tan cosida en la parte interior de la boca”.



El mismo día de la primera cirugía, Leslye recibió una segunda intervención para mejorar la apariencia de su herida. Ahora, se encuentra a la espera de una cita de valoración para conocer el costo de los cuatro implantes que necesitará en el lado izquierdo de su boca.



En lo que ha transcurrido del paro nacional, diferentes grupos de APH han surgido para acompañar a las personas y dar primeros auxilios en caso de una emergencia. Grupos como el Bloque Popular de Salud (BPS) han realizado acompañamiento a movilizaciones desde el 5 de mayo y han participado de manera activa durante catorce días.



Entre la información recopilada, y con corte al 3 de junio, tienen registro de 204 pacientes, sin incluir a las personas gaseadas que se acercan por un neutralizador o agua. Así, han atendido ocho traumas oculares, 15 traumas en miembro superior por impacto, seis quemaduras, 19 trauma en miembro inferior por impacto, seis heridas por objeto corto punzante en miembro superior, 10 heridas por objeto corto punzante en miembro inferior y cuatro heridas por objeto corto punzante en tórax y abdomen.



Así mismo, tienen registradas 26 crisis respiratorias, cinco ataques de pánico, 13 desmayos, cuatro traumas faciales, seis traumas craneoencefálicos, un caso de hipotermia y han realizado varias curaciones de heridas previas.



