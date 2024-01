Joven en Funza denuncia que su exnovio la amenaza con asesinarla; llega con un cuchillo

En video quedó el registro de un angustiante momento en el que un hombre llega amenazando a la mujer con la que sostenía una relación sentimental en Funza, Cundinamarca.



De acuerdo con BluRadio, la joven víctima de maltrato indicó que llevaban poco de estar juntos y cuando decidieron vivir juntos las cosas cambiaron rotundamente: “Al principio todo estaba bien, pero en diciembre empezó a tornarse en una relación violenta donde él me amenazaba con cuchillo, me golpeaban los brazos y las piernas y me intentaba asfixiar”, dijo al medio citado.

Además, denunció que el hombre le pegó con la puerta de un vehículo en la pierna y le rompió un diente luego de darle un cabezazo.



En el video se logra apreciar que el hombre llega armado con un cuchillo a la vivienda donde está la joven con sus padres y amenazó a la hermana de la mujer e incluso apuntó con el cuchillo en su propio cuello indicando que atentaría contra su vida.



“Yo estaba en el hospital y él llegó acá a mi casa a buscarme con un cuchillo, amenazando que quería hablar conmigo, pero pues eran claras sus intenciones. Hasta el momento me han llegado son burlas por redes sociales y las amenazas de él a través de llamadas telefónicas”, indicó la mujer.



En su denuncia, la joven detalló que en una discusión el hombre la lanzó hacia la cama y empezó a asfixiarla, de tal forma que llegó a dejarle las marcas de sus manos en el cuello.



La mujer también indica que el día que fue hasta el hospital para que la atendieran, tuvo que asistir acompañada de la Policía para el centro de salud, la asistiera y que siempre debe salir acompañada por alguien, debido a que las autoridades no se han hecho cargo de su caso.



