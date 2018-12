Ruptura de cadena del frío del sándwich habría provocado intoxicación

La ruptura de la cadena del frío de los sándwich de pollo suministrado a los asistentes el Encuentro Departamental de Bandas Sinfónicas, habría sido la causa de la intoxicación masiva que se presentó este domingo en Villavicencio.

Funcionarios del Instituto de Cultura del Meta señalaron que ellos y otras personas también consumieron sándwich y no les hizo daño, y que el caso se habría presentado en uno lote del alimento que no se mantuvo refrigerado debidamente.



El director del Instituto de Cultura del Meta, Luis Horacio Vasco, explicó que fue un hecho desafortunado porque se venía haciendo el encuentro con total éxito con la participación de más de diez bandas de los diferentes municipios.



Dijo que el balance final de los afectados con intoxicación leve llegó a 77 personas, de estos 67 niños y diez adultos, que se remitieron a los centros de salud y fueron atendidos oportunamente.



De ese total, en la madrugada del lunes, 75 personas ya fueron dados de alta, regresaron a sus casas y únicamente permanecen dos niños en observación en la Clínica Meta, que serán dados de alta en las siguientes horas, según le informaron los médicos del centro clínico, tras hacer una vista al lugar, según dijo Vasco.



El funcionario expresó que la empresa Claus, un operador con gran experiencia e idoneidad en este tipo de eventos fue el encargado del suministro de los alimentos en el eventos y "a ellos le haremos una solicitud para que nos expliquen -las causas de la intoxicación leve masiva- y si cabe alguna responsabilidad procederemos aplicar la sanción o el procedimiento que haya que hacer para que esos casos se vuelvan a presentar”.



En relación con la decisión de la Clínica Cooperativa de no atender a las personas que allí fueron remitidas, Vasco Suárez, aseguró que “ellos nos expresan verbalmente que había una sobrepoblación de pacientes, pero esa investigación le corresponderá adelantarla a las secretarías de Salud del Meta y de Villavicencio.



Reiteró que el evento se desarrolló de la mejor manera, la capacidad del plan de contingencia se cumplió y el evento continuo, se clausuró, pese a que lamentablemente este hecho lo opacó.



