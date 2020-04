En el hospital San Jorge, en Pereira, comienzan a escasear insumos

El Hospital San Jorge, en Pereira, está aquejado por la falta de insumos, como tapabocas N95, guantes, losas y kits de bioseguridad debido al desabastecimiento local y nacional en medio de la pandemia de la covid-19.

Los colombianos prácticamente arrasaron con elementos como tapabocas y guantes y esto afectó a las entidades de salud, que ahora están totalmente desabastecidas.



Juan Carlos Restrepo, director encargado del San Jorge, recalcó que “como entidad nos preocupa que no podamos atender la emergencia, porque podemos llegar a no contar con las herramientas necesarias. La reserva que tenemos se va agotando”.

​

Otro factor que Restrepo citó es que proveedores exigen pago de contado y anticipado, este centro médico no cuenta con un flujo de caja amplio por las deudas de las EPS. Además, esos proveedores han incrementado el precio de los insumos.



Restrepo añadió que aunque el hospital, el más importante de la red pública de Risaralda, cuenta con más de 430 camas, de acuerdo con el anuncio de Ministerio de Salud de que el país entró a la fase de mitigación, es necesario contar con esos elementos que son vitales en estos momentos.



El director hizo un llamado a los ciudadanos para que sean conscientes que esta situación de emergencia afecta a todos y la cadena de autocuidado no puede parar.



Hasta el momento el hospital San Jorge ha podido responder a los trabajadores y pacientes, pero, el funcionario teme que lleguen a un punto que la emergencia sea tan grande que no tengan la capacidad de respuesta en dos o tres meses.



Cabe resaltar que de los 35 casos de covid- 19 en Risaralda, hay dos casos sospechosos que están siendo atendidos en este centro hospitalario, falta que el Instituto Nacional de Salud confirme si son positivos.



Restrepo puntualizó que la red pública debe estar disponible a más casos, ya que la curva epidemiológica va en ascenso.

​

NATALIA CHAVERRÍA

PARA EL TIEMPO - PEREIRA