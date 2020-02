Industria de los call center llega a municipios lejanos de Caldas

Manizales es reconocida en el país por ser un gran prestador de servicios de centros de atención telefónica o call center. Es su mayor motor en la economía de Tecnologías de la Información. Pero esta capacidad no había nunca trascendido más allá de la capital.

La historia cambió el pasado 22 de enero, cuando empezó a operar en el municipio de Pensilvania, uno de los más lejanos de Caldas, el primer call center descentralizado.



Un antiguo pabellón de carnes se convirtió en el sitio donde ahora laboran 39 jóvenes entre asesores, administrativos y encargados de soporte técnico que a través de la empresa Emergia, multinacional española, atiende a usuarios de Davivienda de todo el país.



Keny Muñoz, es uno de los jóvenes que ahora se emplean allí y asegura que esto representa una oportunidad impensada hace unos años.



"Esto es un sueño porque nos emplean legalmente, tenemos estabilidad y nos muestra otras opciones de vida. Además podemos conocer muchas cosas nuevas, muchos no teníamos ni sabíamos cómo funcionaban las tarjetas de crédito, ni los créditos, ni muchas otros temas financieros que manejamos ahora", comentó el joven.



En Pensilvania, donde la economía depende en su mayoría de la agricultura, no es común que haya empresas que contraten más de 10 empleados, por lo que la opción de muchos jóvenes era dedicarse al campo.



"Aquí es muy raro encontrar estas oportunidades y a los recién graduados del colegio solo nos queda pensar en trabajar en la Alcaldía o el Hospital -donde casi todo es por política- o ir a buscar trabajo en las fincas, que es duro y mal pago", señaló Muñoz.



Como este joven, de apenas 18, años los otros compañeros que no superan los 28, esperan que esta experiencia favorezca la economía de sus hogares y del municipio.



Además que opciones como esta lleguen con más frecuencia a esta zona del lejano oriente caldense.



Para este año, la Gobernación de Caldas y la Alcaldía, promotores de la iniciativa, esperan concretar la segunda fase, con la que se lograría emplear a 110 personas más.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO MANIZAES