La mujer que reside en el barrio Reservas de Santa Rita en la capital del Tolima espera que con su relato otros padres de familia estén alerta.



Según lo que contó, su hijo de tan solo tres años de edad estaba jugando afuera de su casa, en el andén de la calle. La mujer explicó que después de un rato pasó una camioneta negra Ford manejada por alguien del género femenino.



La denunciante no vio nada extraño hasta que el vehículo volvió a pasar por esta misma calle minutos después, con lo que ella considero era una ‘actitud sospechosa’.



Al sentir que algo no estaba bien, la mujer decidió pedirle a su pequeño niño que entrara a la casa. Desde allí observó que la camioneta pasó por el lugar al menos unas tres veces más.



Minutos después, una mujer apareció en su casa ofreciéndole productos a la venta. Según el relato, lo extraño fue que la supuesta vendedora no se acercó a ninguna otra casa, solo a la de la denunciante.



Preocupada, la madre de familia siguió a la vendedora y alcanzó a ver que esta se subió en la misma camioneta negra Ford que había estado rondando en frente de su casa minutos antes. Debido a esto, llamó al cuadrante de policía más cercano pero según su relato, los uniformados nunca aparecieron.



La mujer insistió que quería contar su historia para concientizar a otros padres de familia sobre el riesgo que pasan los niños cuando nadie está atento a ellos.

La inseguridad en Ibagué

Según la más reciente encuesta del DANE, la percepción de inseguridad en la capital del Tolima subió un 7% en el 2021, comparada al 2020. Ibagué se ubica en el puesto 13 entre las ciudades cuyos habitantes más se sienten inseguros.



Además, en el 2021 la Fiscalía impactó a más de 80 organizaciones delincuenciales que operaban en este departamento. En esos operativos fueron detenidas 355 personas que hacían parte de grupos dedicados a la extorsión, estafas y tráfico de estupefacientes.



En cuanto a la violencia sexual, el año pasado fueron sentenciadas 473 personas por este delito en el Tolima. De esas, 207 fueron en Ibagué.

