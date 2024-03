Hurgó en la basura de lujosas residencias y lo que encontró la hizo millonaria

hurgó en la basura de los lujosos departamentos en los que trabajó durante dos años, en donde encontró valiosas prendas que alcanzan un valor de 74'168.394 de pesos colombianos. Una mujer residente en Glasgow, Escocia , se propuso no gastar dinero en ropa de marca yen los que trabajó durante dos años, en donde

Sin saber lo que iba a encontrar, Sally Sparks, de 31 años y oriunda de Glasgow, decidió revisar la basura de los lujosos apartamentos con el objetivo de reducir sus gastos en ropa. Al hurgar en una serie de bolsas, la mujer quedó perpleja al observar las prendas que desechaban los estudiantes al mudarse.

Entre la ropa de lujosas marcas encontró prendas de Louis Vuitton, Gucci, Calvin Klein e incluso camisas de Burberry aún en su caja, sin abrir. De ese modo, Sally aseguró que equipó su guardarropa con artículos que ascienden a las 5.000 libras esterlinas, un total de 24'719.178 pesos colombianos.

La mujer encontró una camisa de la lujosa marca Burberry aún en su caja. Foto:@sallysparksx Compartir

reveló que donó la mayoría de lo hallado a organizaciones de caridad, con un valor de 10.000 libras esterlinas (49'438.357 pesos colombianos). Además, adelantó que volverá a buscar prendas de alto valor a la basura de los lujosos departamentos cuando los estudiantes se muden, al final de la temporada. A pesar del alto valor de las prendas, la mujer de 31 años, con un valor de(49'438.357 pesos colombianos). Además, adelantó que volverá a buscar prendas de alto valor a la basura de los lujosos departamentos cuando los estudiantes se muden, al final de la temporada.

Tesoros en la basura de Glasgow

Al encontrar los valiosos objetos, uno de los principales factores que llamó la atención de Sally es que muchos de ellos eran nuevos, aún sin estrenar, como un par de zapatillas de la marca New Balance. "Me entristece mucho ver cuánto se desperdicia cada año, especialmente sabiendo que esto sucede en todos los alojamientos todos los años", explicó en declaraciones citadas por The Sun.

Luego, Sally instó a los alojamientos a que trabajen con organizaciones benéficas e intenten concientizar a los estudiantes sobre los lugares a los que pueden entregar sus donaciones en caso de no querer utilizar más sus prendas.

"He encontrado muchísimas locuras, desde camisas de Burberry, zapatos de Gucci y una chaqueta de The Kooples. No entiendo por qué no los donan cuando están en perfectas condiciones", se preguntó la mujer de Glasgow, que ahora cuenta con un guardarropas renovado con prendas de lujo.