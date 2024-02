Hija de Gregorio Pernía sobre su salida de La casa de los famosos: 'Le queda grande'

Luego de que el reconocido actor Gregorio Pernía , famoso por su participación en distintas novelas de la televisión colombiana, anunciara su salida del reality show La casa de los famosos en la gala del pasado miércoles, su hija se pronunció al respecto y resaltó sus valores y la unión que existe en la familia.

A través de su cuenta de Instagram oficial, Luna Pernía, la hija del reconocido actor, se pronunció sobre la salida de su padre del programa. "Tuve el placer de compartir contigo 14 semanas 24/7 en Así se baila y fue la experiencia más linda de mi vida, aprendí demasiado del mundo y de ti. Diariamente haces una labor inmensa como padre, algo que le queda grande a muchos . Pocos conocemos tu corazón y la honestidad que tienes", escribió. En el año 2021, ambos compitieron juntos en el programa Así se baila , y ganaron la edición debido al apoyo del público.

target="_blank"> 06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516. 479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518. 197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898, 25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563. 803,30,938 564,346,32,338 C564,756,33,391 565,244,34,978 565,378,37,899 C565,522 ,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297, 23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,2 0 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349, 21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34. 438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035, 59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.6 34 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531. 831.79.965 532.853.80.001 541.80.001 C549.148.80.001 550.169.79.965 553.369.79.82 C556.562.79.673 558.743.79.167 560.652.78.4 25 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82 ,37.631"> g> familia de fuentes: Arial, sans-serif; tamaño de fuente: 14px; estilo de fuente: normal; peso de fuente: 550; line-height:18px;">Ver esta publicación en Instagram margen inferior: 14px; align-items: centro;"> radio fronterizo: 50%; altura: 12,5 px; ancho: 12,5 px; transformar: traducirX(0px) traducirY(7px);"> altura: 12,5 px; transformar: rotar (-45 grados) traducirX (3px) traducirY (1px); ancho: 12,5 px; crecimiento flexible: 0; margen derecho: 14px; margen izquierdo: 2px;"> radio fronterizo: 50%; altura: 12,5 px; ancho: 12,5 px; transformar: traducirX(9px) traducirY(-18px);"> radio fronterizo: 50%; crecimiento flexible: 0; altura: 20 píxeles; ancho: 20px;"> altura: 0; borde superior: 2px sólido transparente; borde izquierdo: 6px sólido #f4f4f4; borde inferior: 2px sólido transparente; transformar: traducirX(16px) traducirY(-4px) rotar(30deg)"> borde superior: 8px sólido #F4F4F4; borde derecho: 8px sólido transparente; transformar: traducirY(16px);"> crecimiento flexible: 0; altura: 12px; ancho: 16px; transformar: traducirY(-4px);"> altura: 0; borde superior: 8px sólido #F4F4F4; borde izquierdo: 8px sólido transparente; transformar: traducirY(-4px) traducirX(8px);"> dirección flexible: fila; crecimiento flexible: 1; justificar-contenido: centro; margen inferior: 24px;"> radio del borde: 4px; crecimiento flexible: 0; altura: 14px; margen inferior: 6px; ancho: 224px;"> radio del borde: 4px; crecimiento flexible: 0; altura: 14px; ancho: 144px;"> dirección flexible: columna; familia de fuentes: Arial, sans-serif; tamaño de fuente: 14px; altura de línea: 17px; margen inferior: 0; margen superior: 8px; desbordamiento: oculto; relleno: 8px 0 7px; alineación de texto:centro; desbordamiento de texto: puntos suspensivos; espacio en blanco:nowrap;">familia de fuentes: Arial, sans-serif; tamaño de fuente: 14px; estilo de fuente: normal; peso de fuente: normal; altura de línea: 17px; text-decoration:none;" target="_blank">Una publicación compartida por 𝙻𝚞𝚗𝚊 𝙳𝚎𝚕 𝙼𝚊𝚛 𝙿𝚎𝚛𝚗𝚒𝚊 (@soylunapernia)

14px;

margen inferior: 6px;

ancho: 224px;"> radio del borde: 4px; crecimiento flexible: 0; altura: 14px; ancho: 144px;"> familia de fuentes: Arial, sans-serif;

tamaño de fuente: 14px;

altura de línea: 17px;

margen inferior: 0;

margen superior: 8px;

desbordamiento: oculto;

relleno: 8px 0 7px;

alineación de texto:centro;

desbordamiento de texto: puntos suspensivos;

tamaño de fuente: 14px;

estilo de fuente: normal;

peso de fuente: normal;

altura de línea: 17px;

text-decoration:none;" target="_blank">Una publicación compartida por 𝙻𝚞𝚗𝚊 𝙳𝚎𝚕 𝙼𝚊𝚛 𝙿𝚎𝚛𝚗𝚒𝚊 (@soylunapernia) marcador de posición

14px;

margen inferior: 6px;

ancho: 224px;"> radio del borde: 4px; crecimiento flexible: 0; altura: 14px; ancho: 144px;"> familia de fuentes: Arial, sans-serif;

tamaño de fuente: 14px;

altura de línea: 17px;

margen inferior: 0;

margen superior: 8px;

desbordamiento: oculto;

relleno: 8px 0 7px;

alineación de texto:centro;

desbordamiento de texto: puntos suspensivos;

tamaño de fuente: 14px;

estilo de fuente: normal;

peso de fuente: normal;

altura de línea: 17px;

text-decoration:none;" target="_blank">Una publicación compartida por 𝙻𝚞𝚗𝚊 𝙳𝚎𝚕 𝙼𝚊𝚛 𝙿𝚎𝚛𝚗𝚒𝚊 (@soylunapernia) marcador de posición

Además de su hija, fue su esposa Érika Rodríguez quien mostró su apoyo incondicional al actor en una publicación reciente, agradeciendo al público por sus mensajes y asegurando que en su familia están "muy orgullosos de su decisión".

Gregorio Pernía no es el único que ha abandonado de La casa de los famosos

El exitoso reality show que acumula millas de seguidores en el continente genera polémicas dentro de la casa que en los últimos días se estallaron y provocaron la salida de algunos participantes. La primera fue Thalí García, que no soportó los desencuentros y la presión y decidió abandonar la casa sin permiso, por lo que quedó eliminada del certamen.

Tras este episodio, y luego de una desavenencia con Alfredo Adame, el participante más controversial del programa, Pernía expuso su decisión definitiva en el plató del programa durante la gala del miércoles . "Cuando entré yo no pensé que me fuera a dar tan duro, sentí que me arrancaron el corazón, como un órgano fuerte que es mi familia . Fueron cuatro semanas en un proceso bien duro, arduo; en un aprendizaje muy grande, donde tuve la paciencia, la tolerancia. Espero no haberle quedado mal”, expresó entonces.