Alzas de más del 40 % presentan algunos alimentos en Caldas

En medio de la emergencia sanitaria que atraviesa el país por el Covid-19, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Caldas viene realizando un trabajo de monitoreo y seguimiento al abastecimiento y comercialización de productos agropecuarios en las 27 plazas de mercado de su territorio.

Según el más reciente informe de abastecimiento de productos agropecuarios, en el 88 por ciento de los municipios del departamento se han incrementado los precios de alimentos como panela, arroz, verduras, hortalizas, papa criolla, entre otros.



“Durante el puente festivo en Caldas hubo decreto de aislamiento total obligatorio, entonces al estar todo cerrado, el martes se presentaron aumentos entre el 40 y el 100 por ciento. Se debe, más que a la falta de producción, a la alta demanda y, según parece, al acaparamiento de productos por parte de medianos y pequeños distribuidores”, explicó Ana Milena Ossa, secretaria de Agricultura de Caldas.



La funcionara recalcó que se tienen mesas nacionales y departamentales de seguimiento a las cadenas productivas y de comercialización para determinar por qué no hay algunos productos en el mercado.



“Hay que entender que el fin de semana fue atípico, sin embargo, ya estamos buscando solución. Productos como frutas, verduras y hortalizas presentan variación en disponibilidad, pues se traen de mayoristas de Bogotá y Medellín”, precisó la Secretaria.



Cabe recordar que la cuarentena acaba el 13 de abril próximo.



De otra parte, el informe también indica que en 16 municipios empezó a verse afectada la disponibilidad de panela, aun cuando Caldas es un productor que abastece -incluso- a otros departamentos.



“Ya estamos revisando en qué parte de la cadena se está acaparando de más, porque los agricultores están produciendo como de costumbre. El llamado es a la compra solo de lo necesario, porque, si llevan de más, inicia el tema de oferta y demanda y se subirán los precios y escasearán los productos”, añadió Ossa.



Como parte positivo del informe, aparece que en el 92 por ciento de los municipios donde se realizó la encuesta no se presentaron dificultades con el abastecimiento de insumos para la producción agropecuaria.



Justo Pastor López, gerente del Centro de Galerías Plaza de Mercado de Manizales, indicó que en términos de abasto se cuenta con lo suficiente. “Estamos muy bien, incluso está entrando más cantidad de lo normal. Ayer (miércoles) entraron 350 toneladas, el martes 420, y normalmente llegan aproximadamente 270. Por escasez la gente no tendrá que preocuparse”, dijo.

El Gerente agregó que al inicio de la emergencia si hubo problemas de surtido, pero que se corrigió. “Hubo problemas porque productos como zanahoria, cebolla y lechuga llegan desde Corabastos (Bogotá) y allá incrementaron los precios. Afortunadamente las autoridades hicieron campaña contra la especulación y el alza injustificada, por lo que ya hoy está todo regulado”.



Lo que López sí reafirmó es que la panela está llegando en baja proporción. “Una paca estaba a 55.000 y hoy la quieren vender a 100.000 entonces se está analizando qué hacer con esto. Se está trayendo de varias partes para garantizar que haya”, anotó el administrador.



Cabe resaltar que la plaza de mercado de la capital caldense continúa operando, pero con horarios especiales. Los vendedores de los pabellones pueden abrir de 6 a.m. a 3 p.m. y los informales hasta las 12 m.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO - MANIZALES