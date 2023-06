Desde hace aproximadamente 14 horas, la página de Facebook de la Alcaldía de Puerto López ha presentado un comportamiento inusual que alertó a sus seguidores.

Resulta que esta cuenta fue hurtada y se han publicado toda una serie de videos sugestivos que evidentemente no corresponden a la finalidad de este tipo de perfiles en la red social.



Usuarios comentan las publicaciones con una imagen que pretende esclarescer los hechos: "La Alcaldía de Puerto López informa a la comunidad que la página de Facebook 'Alcaldía Municipal de Puerto López' fue robada y está siendo usada por inescrupulosos.



También le hicieron una solicitud a los usuarios vinculados a Facebook: "Invitamos a toda la comunidad y seguidores en la página a realizar la respectiva denuncia y no ingresar al contenido que se está subiendo por los hacker".



Mucho del contenido se trata de una serie de videos sugestivos que incluyen mujeres, niños y hasta mujeres vestidas como monjas.



Por otro lado, la página tiene 26.000 seguidores actualmente y muchos de ellos están haciendo todo tipo de comentarios sobre los videos que se están subiendo.

Hasta el momento, la Alcaldía no ha recuperado el control de la cuenta.

