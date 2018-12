Crean guardia campesina del Guaviare y el sur del Meta

Bajo el argumento del abandono estatal y el incumplimiento de las autoridades de Meta y Guaviare a una reunión programada para el pasado 9 de diciembre en la vereda Cachicamo (Guaviare), los campesinos de cinco municipios de los dos departamentos crearon la guardia campesina.

La integran 46 integrantes de las comunidades de los municipios de La Macarena, Vista Hermosa, Puerto Rico y Puerto Concordia (Meta) y San José del Guaviare y será la autoridad para resolver las diferencias entre los miembros de las comunidades, según las normas que establezcan y para controlar la tala de bosques, aseguró Fermín Oviedo, el líder comunal y vocero de ese proceso.



Oviedo aseguró que “esa zona del país tiene un abandono estatal muy fuerte, las vías están en mal estado, no hay créditos, comercialización de productos y la única presencia del Estado es la fuerza pública la cual consideramos que no presta ningún beneficio”.



Expresó que adelantaron el primer encuentro de comunidades campesinas el 17 de noviembre pasado donde participaron unas 2.500 personas y luego acordaron con el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega, general Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, una reunión con las autoridades regionales.



La reunión se cumplió el 19 de noviembre, en Cachicamo, con la presencia de 43 funcionarios y servidores públicos de las gobernaciones de Guaviare y Meta, las alcaldías de los cinco municipios y las autoridades ambientales, en las que se acordó instalar tres mesas de trabajo de los campesinos con las autoridades de Guaviare, del Meta y con Parques Nacionales.



Además, reunirse en Cachicamo el 9 de diciembre con los gobernadores de Guaviare y Meta y los alcaldes de los cinco municipios para conocer la oferta institucional para las comunidades campesinas, tras las solicitudes de los campesinos.



No obstante, desde la alcaldía de San José del Guaviare se cambió esa reunión por un consejo de seguridad que no había sido acordado y Parques Nacionales aplazó al mesa de trabajo hasta la última semana de enero próximo, aseguró Oviedo.



Pese a la ausencia de las autoridades, los campesinos se reunieron el 9 de diciembre y conformaron el primer núcleo de la guardia campesina y acordaron hacer una movilización, el día 15 de diciembre, hasta San José del Guaviare, donde se anuncia la presencia del presidente Iván Duque, en el taller Construyendo País, para protestar y rechazar en forma pacífica las acciones de las autoridades que se niegan a escucharlos y a atender sus problemáticas.



Ante la afirmación de las autoridades de que este es un corredor de cultivos y tránsito de coca, que los campesinos estarían defendiendo, Oviedo respondió que “Mientras que el Estado no brinde las garantías para producir otra cosa, los cultivos de coca seguirán siendo la economía de la región, y si las comunidades mandatan defender esos cultivos, la guardia está en la obligación de hacerlo, para evitar el desplazamiento de las comunidades por el tema económico”.



Del tema el general Zapateiro Altamiranda expresó que no puede dar respuesta a inquietudes políticas expresadas por los campesinos, pero en todo caso las fuerzas militares seguirán adelantando operaciones en esa zona donde confluyen los departamentos de Meta, Guaviare y Caquetá.



El alcalde de Puerto Rico (Meta), Luis Alfonso Suárez Sánchez, dijo que no pudo ir a la reunión del 9 de diciembre en cachicamo y a los secretarios de Gobierno de Guaviare y Meta, no fue posible contactarlos.



