Crearán la Región Administrativa de Planificación de medio país

Los gobernadores de Amazonas, Arauca, Caquetá, Casanare, Guainía, Guaviare, Huila, Meta, Putumayo, Vaupés y Vichada suscribieron un acuerdo de voluntades para la conformación de la Región Administrativa de Planeación (RAP) de la Amazorinoquia.

En extensión geográfica será la RAP más grande del país, toda vez que los once departamentos suman un área de 667.575 kilómetros cuadrados, es decir el 59 por ciento del territorio de Colombia.



El acuerdo de voluntades expresado este viernes por los mandatarios en una cumbre realizada en Villavicencio busca la unión de esfuerzos para avanzar de manera metódica y sistemática en la exploración para la construcción de un proceso de asociatividad entre las entidades territoriales, que posibilitará la consolidación de estas regiones en biodiversidad natural, cultural, diverso, resiliente e innovador.



Las partes acordaron temas afines y las estrategias de trabajo que se van a adelantar para la construcción de este proceso, que debe contar, como siguiente paso, con la autorización de sus respectivas asambleas departamentales.



Los mandatarios departamentales del Meta, Marcela Amaya; de Arauca, Ricardo Alvarado; de Vaupés, Jesús María Vásquez, y de Guainía, Javier Eliécer Zapata Parrado, fueron los primeros en firmar el acuerdo de voluntades para la creación de la RAP Amazorinoquia.



La próxima semana los once gobernadores se reunirán en Bogotá en la Federación Nacional de Departamentos, para que quienes no asistieron al encuentro llevado a cabo este viernes en la sala de juntas de la Gobernación del Meta, firmen el acuerdo de voluntades y continúen avanzando en este proceso. En la actualidad existen en el país la RAP de Planeación del Caribe, Eje Cafetero, Pacífico y Central.



“Estos departamentos son similares en su geografía, su gente, su cultura y en muchas cosas más; lo que genera que exista un mayor potencial y nos convirtamos en una región próspera”, destacó el gobernante de Guainía.



El mandatario de Arauca dijo que ahora lo que se espera es un apoyo desde las mismas comunidades, y por eso necesitamos ir a cada una de las asambleas para que todos puedan conocer los beneficios que tendrá la RAP.



El gobernador de Vaupés agregó que la RAP es con la intención de que sean reconocidos a nivel nacional, porque es una región que es aportante de muchas riquezas para el territorio. “Somos la despensa del país; por eso nos unimos”, puntualizó.



Finalmente, la gobernadora del Meta expresó que este es el mecanismo para la articulación e identificación de fortalezas y debilidades de la Orinoquia y la Amazonia, con el fin de consolidarse y mostrarse ante el país.



Villavicencio