Gobernador de La Guajira reclama a Minhacienda manejo de inversiones

El gobernador de La Guajira Nemesio Roys Garzón, anunció que interpondrá el recurso de reposición ante el Ministerio de Hacienda contra el documento del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes) 3984, debido a que considerara inconstitucional la extensión por dos años más de la intervención. Por dicha medida en esta oportunidad el departamento deberá transferir sus propios recursos a las administraciones temporales, para que estas puedan hacer las inversiones necesarias en los sectores de salud, educación y agua.

Falta de cumplimiento

De acuerdo al mandatario, existe un punto crítico en este nuevo documento que considera ilegal, “cuando uno compara con el anterior, este Conpes no se está centrando simplemente en extenderlo para cumplir los temas pendientes, está poniendo condiciones adicionales que no estaban soportadas en el Conpes inicial y en esa intención de querer intervenir más”.



El mandatario considera que tiene problemas legales y es inconstitucional, ya que la Nación solo puede intervenir, manejar, administrar los recursos que son tributos nacionales como el SGP que estaba intervenido, pero no puede tomar decisiones sobre las rentas propias. Este ente territorial con lo único que cuenta es con las estampillas departamentales y los ingresos propios.



Inicialmente se agotará el trámite con el recurso de reposición, no para que baje el término. Luego solicitará el apoyo de la Asamblea, abogados y otros estamentos para demandar la extensión del documento Conpes 3984 por ser inconstitucional.



Roys Garzón indicó además, que en las distintas reuniones sostenidas con el presidente Iván Duque, la vicepresidenta y representantes de ministerios, en la que participaron los congresistas de La Guajira, se venía trabajando el tema, ya que hasta el 31 de diciembre de 2019 el departamento no había cumplido con algunos indicadores definidos en el documento Conpes 3883 del 21 de febrero de 2017 y que eran su responsabilidad.



“Lamentablemente después que eso había sido aceptado en distintas reuniones, cuando sale el documento Conpes este establecen dos años, por Ley no pueden ir más allá de cinco ya llevamos tres, más dos, son cinco y es ahí cuando yo cuestiono al presidente de ¿cuál es la concordancia del discurso de querer ayudar a La Guajira? de hacer un pacto con las regiones, cuando estamos estableciendo una intervención que se va al máximo del término permitido por la Ley. Eso no es ayuda para el departamento”, puntualiza el mandatario.



El nuevo Conpes indica que la entidad territorial no cumplió con 19 de las 27 condiciones establecidas en el sector salud. Mientras que en educación se presentaron avances en términos de garantía de la cobertura, la normalización en la prestación del servicio educativo y la superación parcial de los eventos de riesgo.



En cuanto al sector de agua potable, este no alcanzó a cumplir el 80% de la ejecución del Plan Estratégico de Inversiones 2017 – 2019. Tampoco se logró la meta de realizar los planes de acción de los municipios vinculados a los planes departamentales.



Eliana Mejía Ospino



Riohacha