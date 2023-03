Han pasado décadas en las que el río Bravo y el desierto de Arizona han sido testigos de los cientos de migrantes que emprenden su ruta con destino a pisar suelo estadounidense e iniciar una nueva vida en el “país de las oportunidades”.



A menudo se escuchan historias de personas que logran pasar la frontera y cuentan con orgullo los jugosos salarios que reciben en dólares, sirviendo de motivación para todos aquellos a los que se les ha cruzado la idea de irse a Estados Unidos por “el hueco”.

Inmigrantes llegan a Estados Unidos ayudados de coyotes que contactan en Centroamérica.

Su registro como migrante comenzó el 21 de abril de 2022 en el aeropuerto internacional El Dorado. Bladimir, Marcela y su hijo Nicolás tomaron un vuelo hasta Cancún, en México, con dos posibilidades en mente: la primera era pasar la frontera y vivir por unos años en Estados Unidos; mientras que la otra era regresar deportados en un avión comercial.



El ‘coyote’ no había querido dar mucha información, solo entregó un número de teléfono y dijo que lo llamaran cuando estuvieran en México. La familia viajera ya había escuchado muchas historias de pasos en la frontera que habían fracasado; sin embargo, estaban decididos a entregarles su vida a este traficante que ya había logrado excursiones exitosas.



En un principio, el ‘coyote’ les pidió 1.500 dólares por cada uno para cruzar la frontera, es decir, casi 7 millones de pesos por cabeza y 21 millones de pesos por toda la familia. Bladimir no contaba con el dinero suficiente, pero enfocó todos sus esfuerzos en pedir préstamos y prometer pagarlos si lograba pasar el desierto. No obstante, el enlace que estaba en la frontera no continuó con el negocio y en ese momento apareció un connacional que prometió ayudarlos con el paso.

‘El coyote colombiano’

Unos 2.000 migrantes en la mitad de Puente Internacional Santa Fe, línea divisoria entre México-Estados Unidos

Bladimir empezó a llamar a sus amigos y le compartieron el contacto de un colombiano radicado en México y quien se dedica al tráfico ilegal de migrantes latinos que desean llegar a Estados Unidos. Pensó que tener una ayuda de algún coterráneo le iba a favorecer el paso y, en parte, le daba algo más de confianza, luego de escuchar que en los pueblos fronterizos había una mafia que dejaba a los migrantes botados en medio del desierto.



De hecho, medios internacionales han reportado en varias ocasiones las historias de migrantes que mueren abrazados en medio del desierto, luego de morir por la traición de personas en las que confiaron para llegar hasta Estados Unidos. Los delincuentes toman su dinero y en un cronometrado plan avanzan en el laberinto del desierto, confunden a los viajeros y, luego, los dejan a la intemperie con la baja posibilidad de sobrevivir.



Viajar con el nuevo ‘coyote’ también trajo consigo algunos descuentos que hizo porque “colombiano ayuda a colombiano”: la tarifa final por las cuatro personas fue de 1.400 dólares (casi 7 millones de pesos colombianos) y el punto de encuentro era una calle en Tijuana, norte de México.



La familia viajó hasta el pueblo indicado y estaban listos para el cruce de frontera. Sin embargo, hubo un cambio de planes que les hizo plantearse su estadía en México.

El primer soborno

Migrante ilegal es atrapado por las autoridades de la frontera

Minutos antes del primer encuentro con el ‘coyote’ colombiano, la familia fue detenida por policías de migración que controlan el tránsito de extranjeros en territorio mexicano. Se dice que hay quienes guardan 100 dólares en sus pasaportes para que los agentes sepan que van a cruzar y tomen el dinero como un soborno para dejar pasar a los viajeros.



Pero Bladimir y su familia no corrieron ese riesgo, solo fueron retenidos y trasladados a una estación cercana. Después de una noche varios cuestionarios y un incómodo descanso, quedaron libres pagando 50 dólares de soborno para agentes en México. Dice la familia que antes les salió “barato” porque ya se imaginaban en un vuelo de regreso a Colombia.



20 minutos después de quedar en libertad llegó el “Uber” que los dejaría en la frontera. Pago anticipado y un viaje sin mucha conversación. La única indicación fue decir que eran turistas y que estaban en un plan conociendo la cultura mexicana que iniciaba en Tijuana.

Estos son los muros que los migrantes deben cruzar para llegar a Estados Unidos, muchos de ellos mueren en la caída al otro lado.

El viaje duró aproximadamente tres horas y de repente escucharon el mensaje: “Aquí se bajan y continúen solos. Allá está la frontera. Buena suerte”.



Marcela no niega el temor que sintió en ese momento, eran casi las 7 noche y el desierto estaba al frente. Había más personas y por sorpresa, varias patrullas de Migración Estados Unidos se habían adelantado a su llegada y ya rodeaban la frontera. El único camino era seguir avanzando y entregarse a los agentes federales que ya estaban advertidos de su presencia.



La familia arribó, se identificó y de inmediato tuvo que botar su maleta con recuerdos y amuletos de la suerte en una basura que recogía las últimas pertenencias de los migrantes que ya estaban bajo custodia en el refugio en medio del desierto.

La carpa blanca

Paso fronterizo entre México y Estados Unidos, punto de convergencia Texas y Nuevo México con Chihuahua.

Testimonios ya han contado la difícil experiencia de estar retenidos en la denominada carpa blanca. Se dice que es casi como un conservatorio en el que cada persona cuenta una historia diferente.



Para ese momento la conmoción era por la muerte de una mujer centroamericana que había intentado cruzar el río Bravo y que se había ahogado por la imposibilidad de nadar. La razón por la que no pudo aguantar el caudal era porque en su vientre llevaba un bebé de más de cinco meses de gestación.



También se cuentan las historias de mujeres que son usadas y violentadas por ‘coyotes’ antes de cruzar la frontera. Algunas señalan que son abusadas sexualmente en medio del desierto y que son abandonadas y rescatadas por la Policía de Migración.



Pero, por otro lado, relatos de migrantes que han intentado pasar la frontera señalan que decenas de mujeres son desaparecidas y terminan en un macabro escenario de trata de blancas que se mueve a la par con el narcotráfico en varias ciudades de México.

Campamentos de migrantes en la frontera.

Así viven los migrantes que son retenidos en la carpa blanca.

Bladimir asegura que, en las carpas blancas, en donde se refugian bajo custodia los migrantes que son retenidos en la frontera, el frío es bastante agobiante.



Puede sonar paradójico, pero mientras que muchos viajeros mueren debido a las extremas temperaturas que superan los 45 grados durante las 12 horas de caminata por el desierto, dentro de las carpas, ventiladores industriales golpean un frío intenso durante la noche de quienes fueron retenidos.



Otra historia recurrente que cuentan las personas dentro de la carpa, recuerda Bladimir, es la de los migrantes que mueren hacinados en camiones y furgones al intentar llegar a Estados Unidos.

​

De hecho, es el caso de las 57 personas que murieron en un camión que fue localizado en Texas, luego de que fallecieran ahogadas por no tener ventilación en un viaje de más de 10 horas.

Más de 50 cuerpos fueron encontrados en el camión en Texas, Estados Unidos.

Algunos migrantes cruzaron a México por el río Suchíate bajo toda la frontera. Las personas saltaban desde el puente para poder continuar su viaje a Estados Unidos.

La ruta escogida por la recomendación del ‘coyote’ colombiano para que Bladimir y su familia les permitió llegar con vida a la carpa blanca, ya que también habían sido advertidos de lanchas que partían desde Tijuana y zarpaban en las costas de San Diego.



Incluso, hace algunos meses se conoció la historia de una misteriosa mujer que llamó al 911 (servicio de emergencias de Estados Unidos) y reportó que dos lanchas se habían volcado por la alta área en las playas de ‘Black Beach’. Según su testimonio, ella iba como migrante en otra lancha, pero al parecer, logró huir del lugar y no fue interceptada por la policía de migración.



A esta llamada se suman unas cuantas que reciben los familiares de los migrantes, luego de que el paso por la frontera no es exitoso. Se cuenta en la carpa blanca que los ‘coyotes’ piden un contacto de emergencia y que llaman cuando la persona fallece intentando cruzar a Estados Unidos.



Solo entregan el mensaje, cuelgan la llamada y bloquean el número para que los familiares no puedan comunicarse más.

Las cifras

Frontera entre Estados Unidos y México.

Según reportes entregados por la patrulla fronteriza de Estados Unidos, en lo que va del 2023 más de 61.000 colombianos han llegado hasta ese punto y se han entregado en alguna de las famosas carpas blancas.



Además, un millón de migrantes ya han cruzado a territorio estadounidense y están en proceso de legalización, en el cual las autoridades de ese país toman la decisión de dejarlos entrar o deportarlos a su país de origen de inmediato.



Según cuenta Bladimir, en la carpa blanca hay muchas personas que llevan meses y que aún no se ha definido su futuro. Están a la espera de una respuesta por parte de la Policía de Migración, quienes todos los días estudian casos e historias de personas que intentan entrar a Estados Unidos.



La familia viajera de Bladimir, Marcela y Nicolás logró salir de la carpa blanca y viajar hasta Miami, pero con algunas restricciones. El hombre cuenta que tuvo que cargar por muchos meses un grillete electrónico que fue instalado en uno de sus tobillos.

Aglomeración de personas en la llamada 'carpa blanca'.

Con el dispositivo, agentes de migración en Estados Unidos podían conocer sus movimientos y estar al tanto de la situación de la familia que habían dejado entrar al estado de Florida.



Actualmente, Bladimir tramita sus papeles para poder obtener un permiso de trabajo y responder por su familia allá y por su madre y su otra hija, quienes aún están en Colombia.



Confiesa que ha sido un camino muy duro, pero que siempre camina con la bendición que le dio la señora Betty, su madre, en el último abrazo que se dieron antes de que la familia se aventurara a vivir “el sueño americano”.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

