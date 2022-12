En plena temporada decembrina y celebración de Navidad y Año Nuevo miles de turistas se movilizan por las carreteras de Colombia, pero no tienen idea en qué zonas del país son válidas las fotos detecciones o también conocidas como foto multas.



La Agencia Nacional Víal, ANSV, indicó que son en total 579 en todo el territorio nacional.



Uno de los lugares más visitados en estas celebraciones es Cartagena, allí, se tiene video detención en la Avenida Pedro Heredia, entre carrera 29 y transversal 33, calzada sur. Entre la carrera 29 y 25 y en la carrera 50 acceso oriental.

Para los interesados en viajar a la costa tenga en cuenta que hay foto multas en un tramo largo de la Ruta del Sol, las primeras están ubicadas en el departamento del Cesar, por San Alberto - La Mata, Ruta 4514 PR 1+499 y San Alberto - La Mata, Ruta 4514 PR 3+935.



Otro tramo en esa región es en Pailitas, en la vía La Mata - San Roque, Ruta 4515 PR 39+125. En Aguachica, por la variante Aguachica PR2+850 (sentido norte-sur).



En la vía Gamarra - Aguachica PR 13 por el Colegio ITI. Sentido este-oeste y oeste – este hay otra cámara de seguridad.



En la vía San Alberto - La Mata PR 64+900, cerca al restaurante Gran Chalet, Sentido Sur-Norte y en La Paz en la ruta 8004 PR 9+0805



El último tramo vial por la ruta del Sol es en el municipio Agustín Codazzi en el kilómetro 95 + 670, vía San Roque, La Paz y en el km 95 + 742 en la ruta nacional 4901, en el mismo corredor vial.



En Antioquia, Rionegro, hay foto detención en la vía Fiscalía - Belén, Plan Vial Tramo 8, sector Pintuco.



Otra cámara está en la vía Transversal 1, tramo Gualanday - Porvenir, sector Arenas y Triturado; en la vía Autopista Medellín-Bogotá, PR 35+100 y Guarne Aeropuerto, PR 7+060.



Finalmente, en este municipio hay otra foto detención que es en el corredor de Tranvía-Marinilla, Transversal 49, tramo Glorieta Cuatro Esquinas - Glorieta del Reloj, sector Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.



En Caldas, en el sector la Dorada, hay dos puntos de foto multas, el primero en la carrera 6 con la vía la Variante en el kilómetro 1 y el segundo en la vía la Dorada - Honda.



Para los viajeros que vayan a salir en carro por estos días a cualquier zona del país puede dirigirse al siguiente link para revisar su ruta y verificar la zona que tiene cámaras de video que detecten la infracción: Lugares de foto multas oficiales en carreteras de Colombia

Las foto multas deben estar anunciadas metros antes

Según las autoridades, 500 metros de donde está ubicada la detención debe haber un previo aviso en la vía nacional o al interior de la ciudad.

La multa debe tener plenamente identificado al conductor

Ojo a este dato si usted pasa por el mal momento de ser multado. La Corte constitucional a través de una sentencia estableció que la infracción de la 'Foto multa' debe originarse o pagarse si hay una plena identificación del conductor que iba manejando el automotor en ese momento.



Siendo así, la Corte concluye que el dueño del vehículo no tendría que pagar los 'platos rotos' de quien iba manejando, es decir, que para esa autoridad no es coherente que el dueño del carro sea solidariamente responsable.



Teniendo claro esto, al realizarse el comparendo si no se aclara quién iba manejando la multa no será legal y no es obligatoria cancelarla.



¿Cómo funciona?

Héctor Mantilla, el accionante de la sentencia, explicó que, lo que se logró fue que la Corte declarara inconstitucional la responsabilidad solidaria que se le imponía al dueño del vehículo con respecto al infractor que es el conductor.



"Parte del debido proceso se debe identificar quién es el infractor, yo endilgué, ya que debíamos identificar quién es el infractor, uno puede tener 20 tractomulas, pero no todas las va a manejar el dueño, si el conductor es el que se excede en velocidad, es él el que debe pagar, el dueño no es responsable de eso. La Corte halló la razón y ordenó a todos los sistemas de foto multas del país para identificar quién era el infractor y si no se identificaba la multa era viciada porque el propietario no tenía por qué responder, salvo que probaran que iba manejando el vehículo".

Ojo al dato

Por esta razón, Héctor Mantilla indicó que los alcaldes de Bogotá y Medellín no están usando bien la sentencia.



En estas dos ciudades principales tránsito estaría pidiéndole al dueño del vehículo que demuestre que no iba manejando en el momento de la multa, lo que, para Héctor, es irregular, ya que la carga de esa prueba debe ejecutarse por parte de la autoridad.



"No es válido que le digas a una persona que se presente, se defienda y demuestre que no iba manejando, la carga de la prueba debe estar en las autoridades de tránsito que debe hacer todo para identificar al conductor. Un ejemplo: si mi esposa iba manejando el carro a 120, yo le informo a Héctor que el carro iba a esa velocidad, le envío una comunicación para que él se presente y diga que no lo hizo, y así no le pongan la foto multa, es decir, que pelees la foto multa".