Fotógrafo fue agredido en Ibagué durante manifestaciones del 8M

Jorge Cuellar, quien trabaja en el periódico 'El Nuevo Día', fue agredido este lunes en Ibagué durante las manifestaciones por la reclamación de los derechos de la mujer. Desde el medio tolimense, el fotógrafo hizo un llamado a que se respete su trabajo y el de los reporteros gráficos que cumplen con la labor de informar.



“En mis 20 años como reportero en el periódico he venido ejerciendo bien mi labor, atendiendo todas las marchas, movilizaciones y plantones. Este lunes, me sentí agredido por un grupo de personas que estaban en la marcha feminista, que se desarrollaba por el 8 de marzo”, así empieza el pronunciamiento del fotógrafo desde la sala de redacción de 'El Nuevo Día'.



La presunta agresión se presentó a las 4:30 de la tarde en el centro de la capital tolimense. Según la versión de Cuellar, estaba registrando el plantón que realizaban las protestantes, quienes tenían cerradas las vías con cercos humanos.



Afirma que algunas mujeres le arrojaron harina a su rostro y espalda, afectando sus vías respiratorias y su visión. Inmediatamente, cuestionó a las protestantes por su accionar violento y ellas le contestaron, dijo él, así: “Que no tenía nada que hacer ahí” y “que querían que solo cubrieran la manifestación las mujeres del colectivo”.

“Les pido entonces a las organizaciones de prensa, como la Flip, que ponga su granito de arena y nos ayuden a que estas situaciones no se vuelvan a presentar”, manifestó públicamente Cuellar, haciendo un llamado en contra de la censura.



