Se viene la fiesta más grande de los Llanos Orientales; conozca la programación

Luego de que la Gobernación del Meta tuviera que aplazar la edición número 55 del Torneo Internacional del Joropo, que se celebraría del 16 al 21 de agosto en Villavicencio, tras la emergencia de Quetame, este importante evento se reactivó y se está celebrando desde el 10 de octubre.



El Torneo Internacional del Joropo, en su última versión genera una dinámica económica en el departamento del Meta, superior a los $120 mil millones de pesos, principalmente en los sectores de gastronomía, transporte, comercio y hotelería, además del Parque de la Cultura Llanera.



Este año se espera superar a los más de 200.000 turistas que llegaron en 2022 al evento, de los cuales 6.600 eran extranjeros, 58.000 nacionales y 135.400 de la región.



En materia de empleo, el Torneo genera más de 2.800 puestos de trabajo directos: personal de aseo, logística, guardas de seguridad, veterinarios para el cuidado de los animales, stands, ferias y el Joropódromo.



Se calcula que de manera indirecta el Torneo Internacional del Joropo, genera 5.500 empleos; los asaderos y negocios cercanos al recinto ferial, pero también en el resto de la ciudad, que, ante la demanda de turistas, deben contratar más personal.



Para el Joropódromo, uno de los eventos más icónicos de este festival, espera la asistencia de más de 42.900 espectadores.

Es importante mencionar que la vía Bogotá – Villavicencio es el principal corredor de ingreso al departamento, por allí se movilizan en promedio 60.000 vehículos hacía Villavicencio con ocasión de la realización del Torneo. En este momento, la vía opera las 24 horas en ambos sentidos.



Este año, habrá tres grandes conciertos, en los que se contará con la participación de grandes artistas de talla nacional e internacional como Omar Geles, Pipe Bueno, Jorge Guerrero, Walter Silva, Nicky Jam, Fonseca, Jean Carlo Centeno, Cholo Valderrama, entre otros.

Imagen de referencia. Foto: Gobernación del Meta

Programación

Viernes 13 de octubre



9 a.m. Exposición Equina Grado B. Coliseo Multiferial, parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.





9 a.m. Inauguración exposición permanente colectiva “Llano y Cantos de Trabajo de Llano con los Cinco Sentidos”. Ganadores del Plan Departamental de Estímulos 2023. Artistas: Isabela Florez, John García, Julián Arias, Arlex Arango, Cristian Dinculescu, David Herrera, Orlando Vallejo, Iván Pulido, Alcibiades Peña, Cesar Vega, Oveimar Viáfara, Ubeimar Márquez y Viamni Rodríguez. Pueblito Llanero



9:00 a.m. a 10:00 a.m. Exposición Equina grado B Homologaciones Juzgamientos de: Asnales y Mulares Paso Fino Trote y Galope Coliseo Ferial, Parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.



9:00 a.m. a 6:00 p.m. Reto Llanofitness Fest. Crossfit, Fsiculturismo, Dog Training (show canino con obstáculos) Parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.



10:00 a.m. Audiciones públicas concursantes versión 55 Torneo Internacional del Joropo “Miguel Ángel Martín”. Centros comerciales, Viva, Primavera Urbana y Unicentro – Villavicencio.



10:00 a.m. a 11:30 a.m. XVII Joropo Académico Conversatorio central: Apropiaciones, citas, covers e influencias en el mundo del joropo. Panelistas: Andrés Muñetón de Believe,Cachi Ortegón, María Consuelo Araujo Noguera, Juan Guillermo Zuluaga y Aries Vigoth. Centro de Eventos, Parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.



1:00 p.m. Cabalgata y desfile de carrozas con las candidatas al 29° Reinado Nacional e Internacional del Joropo. Acacías, Meta.



2:00 p.m. a 2:30 p.m. XVII Joropo Académico. Ponencia: Las huellas de los zapateados sobre el mundo. Ponente: Julio Lucena – Universidad del Rosario. Centro Comercial Unicentro – Villavicencio.



2:30 p.m. XVII Joropo Académico Congresillo Joropódromo. Teatro la Vorágine – Villavicencio.



2:30 p.m. a 3:30 p.m. XVII Joropo Académico Taller: El poema llanero “Avant Garde”. Tallerista: William Pérez – Universidad del Bosque. Centro Comercial Unicentro – Villavicencio.



3:30 p.m. a 4:15 p.m. XVII Joropo Académico Conferencia: Uso del audiovisual en la música llanera – Uniminuto. Conferencista: Jaime Ernesto Sandoval. Centro Comercial Unicentro – Villavicencio.



4:00 p.m. a 4:45 p.m. Espacios Digitales «El Joropo en la era digital de la música» – El joropo trasciende fronteras digitales. Invitados: Jorge Amaya – BELIEVE (Video) David Pavia – BELIEVE (Pitch). Andrés Muñetón, Camilo Sánchez – BELIEVE. Johana Cárdenas – SE MUSIC. Centro Comercial Primavera Urbana – Villavicencio.



4:45 p.m. a 5:30 p.m. Espacios Digitales «El Joropo en la era digital de la música» – Potencializa tu proyecto. Invitados: Alex Mira, Laura Marín y Manuela Echeverry – Spotify. Centro Comercial Primavera Urbana – Villavicencio.



8:00 p.m. Gran Concierto Central. Omar Geles, Pipe Bueno, Jorge Guerrero, Walter Silva, América Rey, Hanna Rivas. Tarima Principal – Coliseo Ferial, Parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.

Sábado 14 de octubre



9:00 a.m. a 10:00 a.m. Exposición Equina Grado B. Homologaciones Juzgamientos de: Trocha y galope Trocha pura Coliseo Ferial, Parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.



10:00 a.m. Audiciones públicas concursantes versión 55 Torneo Internacional del Joropo “Miguel Ángel Martín”. Centros Comerciales, Viva, Primavera Urbana y Unicentro – Villavicencio.





10:00 a.m. 27 Encuentro Mundial de Coleo. Manga de Coleo, parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.



12:00 m. Desfile de carrozas con candidatas al 29° Reinado Nacional e Internacional del Joropo. Av 40 – Villavicencio.



12:00 m. XXI Joropódromo. Av 40 – Villavicencio.



4:00 p.m. Actos protocolarios 27 Mundial de Coleo Manga de Coleo, parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.



5:00 p.m. Ruleta de Entretenimiento y Conocimiento Parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.



8:00 p.m. Imposición “Orden Miguel Ángel Martín” al homenajeado Aries Vigoth, versión 55 del Torneo Internacional del Joropo “Miguel Ángel Martín”. Tarima principal – Coliseo Ferial, Parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.



9:00 p.m. Presentación del show de joropo criollo «Encanto y Tradición» con la participación de las candidatas al 29° Reinado Nacional e Internacional del Joropo. Tarima principal – Coliseo Ferial, Parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.



10:00 p.m. Presentación pública ante el jurado calificador del baile joropo espectáculo de las candidatas al 29° Reinado Nacional del Joropo. Tarima principal – Coliseo Ferial, Parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.



11:00 p.m. Elección y coronación Reina Nacional del Joropo 2023 – 2024. Tarima principal – Coliseo Ferial, Parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.



8:00 p.m. Gran Concierto Central. Nicky Jam, Jean Carlo Centeno, Giovanny Ayala, Aries Vigoth, Cholo Valderrama, Daniel Gualdrón. Tarima principal, Parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.

Domingo 15 de octubre



9:00 a.m. Zumba con Elianis Garrido Coliseo Ferial, Parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.



9:00 a.m. Exposición de jinetes no profesionales. Coliseo Multiferial Ecuestre, Parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.



10:00 a.m. Audiciones públicas concursantes versión 55 Torneo Internacional del Joropo “Miguel Ángel Martín”. Parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.



10:00 a.m. 27 Encuentro Mundial de Coleo. Manga de Coleo, parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.



11:00 a.m. VIII Mundial de Aparte y Encierro de Ganado Coliseo Multiferial Ecuestre, Parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.



4:00 p.m. Actos protocolarios Encuentro 27 Mundial de Coleo Manga de Coleo, parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.



9:00 p.m. Presentación pública ante el jurado calificador del baile Joropo espectáculo de las candidatas al 29° Reinado Internacional del Joropo. Tarima Principal – Coliseo Ferial, Parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.



9:00 a.m. a 10:00 a.m. Exposición Equina Grado B. Juzgamientos de: – Asnales y Mulares – Paso Fino – Trote y Galope – Trocha y Galope – Trocha Pura Colombiana Coliseo Ferial, Parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.



10:00 p.m. Elección y coronación Reina Internacional del Joropo 2023 – 2024. Tarima Principal – Coliseo Ferial, Parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.



7:00 p.m. Presentación y premiación ganadores de las disciplinas del toreno internacional del joropo. Tarima Principal – Coliseo Ferial, Parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.



8:00 p.m. Gran Concierto Central. Myriam Hernández, Fonseca, Peter Manjarres, Reynaldo Armas, Jhon Onofre. Tarima principal – Coliseo Ferial, Parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.

Lunes 16 de octubre



9:00 a.m. Valida Regional – Equitación en Caballo de Paso Coliseo Ferial, Parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.



9:00 a.m. Juzgamientos de equitación en caballo de paso Coliseo Ferial, Parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.



10:00 a.m. Final 27 Encuentro 27 Mundial de Coleo. Manga de Coleo, parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.



11:00 a.m. VIII Mundial de Aparte y Encierro de Ganado Coliseo Multiferial Ecuestre, Parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.



3:15 p.m. Partido Torneo Betplay Estadio Bello Horizonte Rey Pelé – Villavicencio.



4:00 p.m. Actos protocolarios 27 Mundial de Coleo Manga de Coleo, parque de la Cultura Llanera, Malocas – Villavicencio.

