Samarios se quejan por mal estado del agua que reciben

Santa Marta permanece en crisis todo el tiempo por el suministro de agua potable. A las quejas por las deficiencias en la prestación del servicio en la gran mayoría de barrios, se suma ahora una nueva preocupación de las personas por el mal estado en que está llegando el líquido vital por las tuberías de las casas.

A través de videos publicados en redes sociales, los usuarios muestran las condiciones turbias en las que está saliendo el agua por las llaves de sus viviendas. Los denunciantes señalan que no se atreven a usar ese recurso hídrico para tomar, cocinar o bañarse pues temen adquirir alguna bacteria en el estómago o una enfermedad cutánea.



“Cuando el agua sale negra, dejamos de bañarnos directamente de la regadera y optamos por hervirla para garantizar una buena higiene, ya para tomar y hacer la comida si preferimos comprar la que venden tratada en paquetes y botellones, lo malo es que esta medida resulta bastante costosa y no todos pueden hacerlo de manera periódica”, indicó Erwin Padilla.



Los samarios aseguran que no se justifica que las pocas veces que reciben el líquido vital presente condiciones inadecuadas para su uso. Algunos expertos explican que la mala coloración del recurso hídrico obedecería a que el sistema de redes del acueducto se encuentra bastante deteriorado, adicionalmente carece de mantenimiento y como el mayor tiempo de la semana está seco por la ausencia de agua, cuando se reanuda el servicio arrastra sedimento y suciedad que termina en las casas de los usuarios.



“Cuánto tiempo más tenemos que esperar para que hayan tantos problemas con la prestación de este servicio tan fundamental, el actual gobierno lleva ocho años y poco se ha avanzado en una solución”, manifestó el concejal Juan Carlos Palacio.

Alcaldesa responsabiliza a usuarios

La alcaldesa Virna Johnson también se refirió a este problema en una entrevista que concedió al medio Sumario TV. Aceptó que por la poca capacidad de la planta de captación hay muchas limitaciones para prestar el servicio de agua, pero responsabilizó a los usuarios del mal estado en que sale el líquido de las llaves.



Según la mandataria, el mal color del agua, tiene que ver con la falta de mantenimiento de las albercas privadas. Johnson argumenta su teoría en que en Santa Marta el agua no llega directamente a los grifos, sino a los almacenamientos subterráneos que construyen los samarios, desde donde se distribuye a la red interna de cada vivienda.



“No se puede decir que esa es el agua que llega de Essmar, más bien es necesario revisar si se está haciendo una adecuada limpieza de las albercas y cada cuánto tiempo”, indicó.



La alcaldesa dijo que de todas formas comunicó a la empresa prestadora del servicio para que revisé la situación. No obstante detalló que es necesario que los usuarios eleven sus solicitudes ante la Essmar porque hasta ahora no hay quejas formales frente al mal color del agua.



ROGER URIELES