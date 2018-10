Comisión de expertos evaluará conveniencia del Fracking en Colombia

El exministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez Becerra y la bióloga y directora del Instituto Alexander von Humboldt, Brigitte Baptiste, harán parte de una comisión de expertos que nombrará el gobierno nacional para evaluar la conveniencia de la explotación de hidrocarburos a través del Fracking.

La Ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, hizo el anunció este jueves en Villavicencio en desarrollo del foro ‘Fracking, ¿está Colombia preparada?’ convocado por la comisión quinta del Senado.



De la comisión, agregó la Ministra, también harán parte los expertos en petróleos como Armando Zamora y Ramón Espinasa, así como sociólogos, hidrólogos, geólogos y economistas que se encargarán de revisar la regulación y la posibilidad de mitigar los riesgos que pueda causar esta técnica no convencional de extracción de hidrocarburos.



La Ministra agregó que esta es una oportunidad muy importante en términos de reservas de gas y de crudo, que alcanzarán apenas hasta noviembre de 2023 y por eso es determinante decir que sí o que no es viable utilizar esta técnica, ante los efectos económicos que va a tener para el país esta decisión.



En el foro los senadores Jorge Enrique Robledo y Maritza Martínez insistieron en la inconveniencia de la puesta en marcha del fracturamiento de rocas para extraer hidrocarburos por los riesgos ambientales que esta técnica trae y que ha sido prohibida en Francia, Alemania y Bulgaria y en algunos estados de Estados Unidos y Canadá.



Robledo insistió en el principio de precaución el cual establece que cuando hay un riego muy alto no se debe correr el riesgo y en el caso de Colombia el riesgo es peor porque no hay conocimiento del subsuelo, el país está en zona sísmica, y “la norma es que las empresas petroleras captan al regulador”.



La senadora Maritza Martínez expresó que la técnica del fracturamiento no se debe utilizar hasta que no se tenga una información científica desarrollada en el país sobre el tema porque lo que hasta hoy está documentado corresponde a experiencias de Estados Unidos y Canadá.



Más recursos



De otra parte, la ministras de Minas anunció que de los 19,2 billones de pesos del presupuesto bienal de regalías 2019-2020, que tendrá un incremento superior al 60 por ciento, con relación al bienio 2017-2018, se aumentarán considerablemente los recursos para la paz y ciencia y tecnología.



Para la paz se triplican, al pasar de 511.000 millones de pesos a cerca de 1,7 billones y los fondos de Ciencia, Tecnología e Investigación pasan de 1,1 billones a $1,7 billones de pesos.



También anunció que en enero próximo se hará una adición del presupuesto de regalías del departamento del Meta, del bienio 2017-2018, del orden de los 168.000 millones de pesos, que corresponden a los mayores precios del petróleo.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1