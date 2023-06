Una mujer de 40 años está viviendo una pesadilla a causa de un acoso en línea al que se ha visto sometida desde hace semanas.

De acuerdo con un reportaje de CityTV, la víctima ha revelado que hace 10 años fue modelo webcam durante unos dos meses y ahora una presunta excompañera de trabajo la está extorsionando con revelar esta información.



“Tenía mucho contenido y muchas fotos mías desnuda. Fotos, conversaciones que grabó”. Aseguró la afectada.



Ahora, la persona que la está manipulando le envía las imágenes y la amenaza con publicarlas si esta mujer no le envía otro tipo de contenido de manera exclusiva.



“Que yo era su fetiche, que le gustaban mis partes íntimas, que quería todo de mi”.



Además, le pidió que le tome fotos a sus hijas desnudas bañándose y también le pide que consiga contenido sexual de otras personas.



Sin embargo, la víctima ya tiene su respectiva denuncia en la Fiscalía, pero la entidad indicó que cerraría el caso ya que no se han efectuado ninguna de las amenazas.

