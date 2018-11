Estudiantes de regiones marchan a Bogotá para pedir por la educación

Después de caminar durante 13 días, y tras recorrer cerca de 500 kilómetros, un grupo de estudiantes procedentes de Florencia, Caquetá, llegaron a Bogotá. Son 38 jóvenes de la Universidad de la Amazonia que se hacen llamar ‘Los hijos de la manigua’ y traen como consigna la defensa de la educación superior.

Junto con ellos también arribaron un grupo de jóvenes de las universidades Surcolombiana, del Tolima y de Cundinamarca, quienes se les unieron en el camino.

Todos ellos esperan realizar una serie de actos para llamar la atención del Gobierno Nacional sobre la educación pública y, según aseguraron, pedir respeto para las regiones.

“Hacemos un llamado al Estado por la indolencia en la que vivimos no solo los estudiantes de la Universidad de la Amazonia sino también los campesinos e indígenas”, señaló Farid Arriaga, estudiante de Agroecología de la Universidad de la Amazonia. Él es uno de los 90 jóvenes que salieron desde Florencia el pasado 6 de noviembre y se alojan en la sede de Bosa de la Universidad Distrital.



Entre tanto, en otro punto de la ciudad, en el centro de convenciones de Compensar, los líderes de las marchas en la capital retomaron la mesa de diálogo con el Gobierno.



Anoche, tras más de 12 horas de reunión no se había llegado a un acuerdo, aunque hoy volverán a reunirse las partes.



Durante la larga jornada, los líderes de las movilizaciones en Bogotá tuvieron tiempo para grabar un video que publicaron en las redes sociales. En este invitan a los estudiantes a salir a la calle. “Atrévete, sal a la calle, únete a este parche (...) Aquí estamos profesores y estudiantes colombianos de diversos sectores unidos para salvar la educación como un derecho”.



Las puertas del diálogo se abrieron luego de las marchas del pasado jueves 15 de noviembre y tras cartas cruzadas entre el Ministerio de Educación y los estudiantes, en las que expresan voluntad de volver a la mesa y salvar el segundo semestre académico.



De hecho, las universidades habían establecido como fecha límite para tomar una decisión el viernes pasado, plazo que ampliaron después para el día de ayer. No obstante, al cierre de la edición no había una decisión al respecto.



A los jóvenes del sur del país que arribaron a la capital se sumaron también 82 estudiantes de la Universidad de los Llanos (Unillanos) que marcharon desde el jueves pasado entre Villavicencio y Bogotá. La caminata, que duró cuatro días, fue denominada ‘Los hijos de la Orinoquia’.



Todos los jóvenes provenientes de diferentes regiones realizaron ayer mismo su primera manifestación. Se concentraron en la plaza de Bolívar, donde realizaron un acto simbólico al que llamaron ‘La silla vacía’, en el cual participaron estudiantes de la Distrital, la Pedagógica y la Nacional.



Jeisson Vaca, vocero de los estudiantes, dijo que con el acto simbólico buscan invitar al presidente Iván Duque y a sus ministros de Educación, Hacienda y Trabajo a sentarse a la mesa para discutir el pliego de peticiones de los estudiantes de las universidades públicas, quienes están en paro desde el pasado 11 de octubre.



Ayer, el presidente Duque les respondió señalando que se sentaría a la mesa con los estudiantes si es levantado el paro. “Conjurado el paro y estableciendo este gran pacto por la educación, estoy dispuesto a reunirme”, afirmó el mandatario en una entrevista con RCN Radio.



Durante el casi mes y medio de paro del sector educativo, los estudiantes han realizado siete marchas, la última el pasado jueves 15 de noviembre, que en Bogotá, Medellín y Barranquilla han transcurrido de forma pacífica, con pocas excepciones.

Y, mientras los jóvenes que han llegado a Bogotá realizan actos simbólicos, otros están en camino o comenzaron tan solo ayer a movilizarse. De Antioquia, por ejemplo, unos 50 estudiantes de diferentes universidades de Medellín empezaron desde el sábado su caminata de 433 kilómetros. La iniciativa surgió, según explicó Alejandro Higuita, estudiante de arquitectura de la Universidad Nacional, de la necesidad de llamar la atención del presidente Duque e invitarlo a sentarse en la mesa de negociación.



Lo propio hacen 17 estudiantes de las universidades de Caldas y de la Nacional, sede Manizales. La primera estación de estos jóvenes es Pereira. En Bucaramanga, cerca de un centenar de jóvenes de la Universidad Industrial de Santander (UIS) comenzaron su caminata a Bogotá, la cual denominaron ‘La marcha de los comuneros’.



Según Jorge Ánderson Arboleda, representante del Consejo Superior de la UIS, esperan que estudiantes de las sedes de Socorro y Barbosa se sumen a la movilización de las regiones, que pasará por Tunja. Igualmente, unos 100 estudiantes de Popoyán se movilizan desde el fin de semana.



