El Gobierno Nacional ha dado a conocer un nuevo documento que será requisito para desarrollar ciertas acciones o trámites que se hacen a diario en el país.



(Le recomendamos leer: Reforma pensional: esto le pagarán a quienes coticen menos de 1.000 semanas).



Se trata del Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) que nace como un mecanismo de control para disminuir la alta cifra de inasistencia alimentaria por la que atraviesa Colombia desde hace algunos años.

Según información compartida por el gobierno, será un requisito necesario para compra o venta de inmuebles y será exigido en la notaría antes de hacer el traspaso de propiedad.



Así mismo, será un paz y salvo necesario para solicitar un crédito o renovar un préstamo en cualquier entidad bancaria.



El Redam mostrará el registro de pago de obligaciones y registrará el impedimento para desarrollar ciertas acciones a quienes deban 3 o más cuotas alimentarias.

Estas son las restricciones que tendrá en caso de no obtener el paz y salvo:

-No podrá contratar con el Estado hasta que no salde las obligaciones alimentarias.



-No se podrá posesionar en cargos de servidores públicos ni de elección popular.



-Podría ser suspendido de sus labores en el servicio público por no estar al día con la cuota alimentaria.



(Además: ¿Quién es el congresista liberal 'rebelde' que pidió apoyar la reforma de salud?).



-Se exigirá el certificado para hacer la enajenación de bienes muebles e inmuebles.



-Se exigirá el paz y salvo de deuda alimentaria para solicitar un crédito o renovación de crédito en cualquier entidad bancaria.



-Se exigirá el paz y salvo para salir del país y para efectuar trámites en Migración Colombia.

Para solicitar el certificado debe ingresar al portal de “Carpeta Ciudadana Digital” del Gobierno Nacional y crear un usuario y contraseña para acceder a la plataforma.



Una vez esté en el portal, deberá confirmar su correo electrónico y seleccionar la opción de “Mis Categorías” y el siguiente paso será seleccionar “Seguridad, Justicia, Servicios Notariales VUR, Apostilla”.



(Le podría interesar: Directora de Patrimonio y Memoria del Ministerio de Cultura habría renunciado).



Una vez haya ingresado en esa pestaña, debe hacer click en la opción de “Consulta del Certificado de deudores alimentarios morosos REDAM” y descargar el documento en formato PDF.



Según información compartida por el Gobierno Nacional, los datos y registros de los ciudadanos que deban cuotas alimentarias serán suministrados por el juez encargado de del proceso de alimentos, el funcionario de familia encargado del caso, las comisarías de familia o el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...

'Ayúdenos señor Presidente': clamor de niña afectada por vendaval en el Cauca

‘Negociar con varios grupos permite pensar en un cese del fuego simultáneo’

Molestia en el petrismo porque Presidente llevó a Roy Barreras a Estados Unidos