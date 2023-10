Estas son las estafas más frecuentes cuando se saca la visa a los Estados Unidos

Sacar la visa puede ser uno de los procesos más fáciles, pero también de los más molestos si este no se hace de manera adecuada y además, se confía en quien no debe.



A veces, la premura por sacar este documento que le permite su ingreso a los Estados Unidos puede ubicarlo en una mala situación si no hace el procedimiento de manera correcta y directa con las entidades encargadas de tramitarlo, en este caso, con la Embajada americana.

Ante el afán, bien sea porque tenía un viaje a dicho país y el tiempo se le agota o porque en varias ocasiones ha intentado solicitarla y no le dan una respuesta efectiva, es posible que algunas personas terminen estafadas.



De acuerdo con el portal de la Embajada norteamericana en Colombia, estas son algunas de las modalidades en las que el usuario puede ser víctimas de los delincuentes a la hora de emprender este proceso.

Falsos representantes de la entidad

Las personas que se presenten como miembros legítimos del organismo estatal por fuera del recinto y sin parámetros de identificación que constate su afiliación a la misma, probablemente sea un delincuente que se hace pasar por un trabajador de la entidad.



Según la embajada, sus miembros no deben tener un contacto externo a la misma con los solicitantes, más allá de las reuniones que se programen dentro del lugar.

Emisión de visas a manos de terceros

Este tipo de modalidad promete la emisión de las visas de manera ágil, directa y sin filas con el supuesto argumento de que se tiene un contacto dentro de la entidad que puede facilitar la solicitud. Esto también es un engaño.



Así mismo, que el valor varie al precio real de USD 185, que en pesos colombianos equivalen a $782,600, aproximadamente. Si le prometen un monto mayor e incluso, más económico este ya es un signo de alarma.



"Las estafas involucran a cualquier persona que prometa facilitar la emisión de visas por una tarifa muy superior a la del procesamiento legalmente establecido, así como nadie puede garantizar el resultado de una solicitud de visa antes de una entrevista", afirma la circular Nro:22-8 del organismo.

Finalmente, hay varias maneras de reportar el fraude de visas. Si tiene información sobre un solicitante de visa que comete o planea cometer fraude, comuníquese con la Unidad de Prevención de Fraude por correo electrónico a: FPUGeorge@state.gov.

