Escoltas en el Llano se unieron a la protesta nacional

Los escoltas de la zona 4, que cubren los departamentos Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada, que agrupa a alrededor de 240 personas, se unieron a la jornada de protesta contra la Unidad de Protección por modificar las reglas para la contratación del armamento, los vehículos y el tiempo que deben prestar el personal para las personas protegidas.

El tesorero Sindicato Nacional de Profesionales de la Seguridad (Sinproseg) de Villavicencio, Oscar Rivera, señaló que la protesta se generó desde septiembre pasado cuando la Unidad de Protección publicó los pliegos de licitación, en los que cambió y disminuyó radicalmente las normas que la misma entidad había establecido para el uso del armamento y de los vehículos.



Por ejemplo, se establecía que una pistola no puede tener más de cinco años de uso para el servicio y en la licitación contemplaba pistolas de 2008, es de diez años de uso. Los vehículos eran entregados a los escoltas por cada empresa contratada y las únicas que cumplían normas eran camionetas PX.



Ahora, “la Unidad de Protección asumió el alquiler de las camionetas y están prestando el servicio con vehículos Bluster y Mitsubishi de platón y a Yopal llegaron unos vehículos que a todas luces presentan falta de mantenimiento”, dijo Rivera



"Después de las observaciones que hicimos los sindicatos en octubre, recogieron la licitación y hace ocho días volvió a aparecer pero ya no hay presupuesto de dos años sino para cuatro meses vulnerando nuestra estabilidad laboral”, agregó el líder sindical.



Además, a los relevantes les pagan ocho horas diarias, pero después de las cuatro de la tarde no pueden dejar tirado al protegido y no les pagan las horas extras, "pero si nos amenazan que si hacemos el cese de actividades es una actividad ilegal", añadió.



Villavicencio