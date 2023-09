En Colombia hay 7,7 millones de personas que tienen necesidades humanitarias, esto es el 15 por ciento de los 52,2 millones que contabiliza el Dane. De ellas, 3,1 millones tienen situaciones severas y 394.000 están en escenarios críticos.



La realidad, más allá de las cifras, es alarmante. Se trata de comunidades en las que los patrullajes son paisaje, donde la hora de regreso a casa la fija un grupo armado ilegal y cuyo puesto de salud más cercano podría estar a dos o tres horas, y donde las familias cuentan los cumpleaños de sus hijos pensando en cuándo deben llevarlos a las cabeceras municipales para evitar que sean reclutados.

El retrato de estos flagelos lo revela el último ‘Panorama de necesidades humanitarias Colombia’, de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha). El documento, consolidado en nombre del llamado Equipo Humanitario País, señala que hay 5,8 millones que viven bajo influencia de los grupos armados organizados. Y, según otro informe de esa entidad, entre enero y junio al menos 26.500 personas fueron víctimas de desplazamiento masivo, alrededor de 27.000 enfrentaron confinamientos y casi 157.000 se vieron afectadas por desastres.



Si bien estos reportes se realizan hace 20 años, apenas desde hace tres son públicos y, por ende, casi desconocidos. Así lo asegura José Luis Barreiro, coordinador del Foro de ONG Humanitarias Colombia –del que hacen parte 32 organizaciones nacionales e internacionales– y quien busca acercar este complejo panorama a la sociedad.



Esas ONG, que integran el mencionado Equipo Humanitario País junto con Naciones Unidas, hacen alrededor del 50 por ciento de la acción humanitaria en el país, es decir, aquella enfocada en atender las necesidades inmediatas de las poblaciones bajo cuatro principios: humanidad, imparcialidad, neutralidad e independencia. Este año, para responder a situaciones severas y críticas, se requieren 283,3 millones de dólares.

Barreiro nació en Galicia (España) hace 55 años, pero ha pasado casi la mitad de su vida en Colombia. Historiador de profesión, llegó al país en 1997 para hacer trabajo humanitario. Desde entonces, ha pasado por distintas organizaciones y en 2019 se convirtió en la cabeza del Foro, que busca llevar alivio a las comunidades y reúne a entre 5.000 y 6.000 trabajadores.



En entrevista con EL TIEMPO, habla sobre cómo se desarrolla esta labor y de los datos poco conocidos que documentan.

¿Qué es y hace cuánto opera el foro que usted coordina?

​

Es un espacio de coordinación. Hacemos básicamente tres cosas: representación, que es tener una voz colectiva; incidencia, para llamar la atención de lo que está pasando, y coordinación conjunta en diferentes temas. Lo constituimos a finales del 2018 y ha estado trabajando ininterrumpidamente. Aunque la acción humanitaria en el país se retrotrae hasta 1996-1997, lo cual quiere decir que hay una estabilidad en Colombia.



¿Qué frentes cubren?



Quizás la continuidad de la mayoría de organizaciones ha sido por el tema de conflicto armado. Y luego se ha combinado con la crisis por migración desde Venezuela, que se disparó desde 2016. Entonces, actualmente trabajamos en tres grandes crisis: migración, conflicto y desastres naturales.



¿Por qué buscan visibilizar más esta labor humanitaria?

​

Porque a pesar de que llevamos tantos años en el país, en los territorios donde trabajamos la gente nos reconoce, pero cuando vamos a las grandes ciudades no trabajamos con la misma intensidad y somos bastante invisibles. Y es importante que en Colombia sepan no solamente de los eventos, por ejemplo una explosión o un combate, sino que sean conscientes de que eso genera unas necesidades humanitarias y que hay una atención a ellas. A veces nos quedamos con el evento, pero no con lo que pasa después: gente con miedo, extorsionada, con restricciones para entrar o salir… Es importante hablar de las consecuencias.



(Le recomendamos: Así son las secuelas del conflicto en la salud mental de Alto Baudó)



¿Podría dar algunas cifras de la situación actual del país?



El año pasado, entre las organizaciones del foro, llegamos a 2’534.000 personas. De ellas, más de 400.000 eran afectadas por conflicto armado, 14.000 por desastres naturales y unos dos millones, inmigrantes de Venezuela. Aquí puede haber colombianos y poblaciones de acogida. Estos (datos) no suelen cruzarse, pero ya hemos detectado que la población venezolana empieza a sufrir desplazamiento en Colombia por estar en situaciones de conflicto armado. Este año, medido hasta junio, hemos atendido a casi 600.000 personas migrantes y refugiadas, 72.000 por conflicto armado, y esta cifra se va a incrementar.

La visibilidad de la crisis de Colombia afuera compite contra Yemen, por supuesto Ucrania, Sudán del Sur recientemente… Entonces, hay crisis que son más mediáticas. FACEBOOK

TWITTER

¿Cuáles son las poblaciones más vulnerables aquí?



Comunidades étnicas, afrodescendientes, negras, indígenas, mujeres y niñas, jóvenes porque están siendo reclutados. Cada vez vemos que hay más población venezolana que podría ser víctima del conflicto, lo cual añade otra capa de complejidad. Es población rural, en lugares alejados, adonde los funcionarios no pueden llegar.



¿Y las regiones?



Sabemos que la costa Pacífica, el andén que une el sur de Bolívar, noreste antioqueño y llega hasta Norte de Santander son elementos de necesidad. También toda la frontera con Venezuela. Estamos viendo cómo se está incrementando en los Llanos y Putumayo.



¿Cómo estamos en desplazamiento?

​

Para el 2022 podrían haber sido desplazadas al menos 368.000 personas. Esto nos sitúa en niveles muy similares a los de los años 98 y 2000. Lo interesante es que el 52 por ciento tuvo que abandonar su vivienda más de una vez, y el 13 por ciento más de tres veces. Eso quiere decir que el desplazamiento se ha convertido en un factor de protección. Cuando la gente ve que la cosa está muy ‘caliente’ sale a la cabecera municipal, están mientras la situación se calma y vuelven. Esto es un cambio respecto al desplazamiento de hace 20 años, cuando la gente salía a las grandes ciudades y se quedaba.



¿Por qué es importante recopilar esta información?

​

Porque lo que hemos visto es que cada vez hay más crisis humanitarias en el mundo, y la visibilidad de la de Colombia afuera compite contra Yemen, por supuesto Ucrania, Sudán del Sur recientemente… Entonces, hay crisis que son más mediáticas y si no dices: ‘Oigan, aquí tenemos esta situación grave con esta población’, simplemente queda invisibilizada a nivel global. Los donantes (de recursos) tienen que tomar decisiones basados en información, y hay que hacérselas llegar.



(Además: 'La clase política regional bloqueó las grandes reformas')



Hace poco indicaron que las barreras de acceso a las poblaciones aumentaron 57 % en el primer semestre del año. ¿Cómo miden esto?



Hacemos nuestro propio seguimiento a los incidentes de seguridad que tenemos. Hemos visto que en los últimos años, sobre todo después del covid, se están incrementando las barreras de acceso. Significa que tenemos retenciones de los equipos durante horas, que tenemos que informar y comprueban quién entra, nos están pidiendo un tipo de carro u otro… Son condiciones. No nos están dejando trabajar en algunas zonas con alguno de los temas, sobre todo con protección. Eso nos preocupa. A veces incluso están haciendo presencia armados en reuniones. Pedimos que nuestra capacidad de entrar sea respetada.



También piden que no se use equívocamente el adjetivo humanitario. ¿A qué se refieren con eso?



Desde hace muchos años, cuando había una persona participante en los grupos que se entregaban, había una fase de ayuda humanitaria, y se la daba el Estado. Incluso ahí se pervertía, y estamos hablando de hace 10 o 15 años. Últimamente se ha incrementado. Ya hablamos de caravana humanitaria, cerco humanitario, alivios humanitarios... En realidad, sería mejor hablar de reducción de conflicto, incremento de respeto al derecho internacional humanitario (DIH) o a la protección de la población, construcción de paz, otros elementos. Pero el abuso de la palabra humanitario es complejo, nos está afectando y erosiona lo que hacemos.

Facebook Twitter Linkedin

Desde España, José Luis Barreiro llegó a Colombia en 1997. Lleva más de 20 años de trabajo humanitario. Foto: Fernando Ariza. EL TIEMPO

¿Por qué las labores de protección son las que más vetan? ¿En qué consisten?



Cuando hablamos de la crisis de Colombia, hace años que la englobamos como una crisis sobre todo de protección para la parte de conflicto. Son comunidades que están bajo la influencia y el no respeto de los grupos armados. Aquí estamos hablando de tratar que la gente pueda ser protegida de acuerdo con el DIH. Eso significa que los actores armados no estén cerca de instalaciones civiles, que no haya reclutamiento de menores de 18 años, o poder llegar a la población para decirle que bajo el DIH debe estar protegida. La gente necesita que esa información se le refuerce porque están bajo mucha presión.



¿De qué manera la acción humanitaria juega un papel en los procesos de paz?



Hay un concepto en el mundo de la cooperación que es el nexus (unión), cómo hacer que los actores de desarrollo, de la acción humanitaria y de la paz se puedan apoyar respetando los ámbitos de acción de cada uno. Si nosotros podemos acceder a la gente y proveer unos mínimos de bienes y servicios en un marco de protección, contribuimos a que haya un ambiente más favorable, pero no somos actores de paz. Y lo más importante es que si la paz se demora o no llega, nosotros debemos ser capaces de llegar a la población para dar asistencia. Cuando llegue la paz y dejemos de ser necesarios, nos iremos con mucho gusto.



En el marco de la ‘paz total’, ustedes hacen énfasis en que se respete su neutralidad e independencia. Le pregunto, ¿han sentido presiones?



Claro, el mismo uso de la palabra humanitario nos sitúa porque, en una negociación de paz, eso afecta el concepto de neutralidad y nosotros no somos actores políticos. Respecto a la imparcialidad hemos visto presiones por parte de grupos que dicen: ustedes tendrían que entregar ayuda humanitaria en estas comunidades. Ahí vemos que puede haber una tendencia de enfocar la ayuda para que sirva a los esfuerzos de paz. La ayuda humanitaria tiene que llegar a la población con necesidades, esté o no en un proceso de paz el grupo que está en ese territorio.



(En contexto: ¿Qué viene para la 'paz total' tras el cierre del cuarto ciclo con el Eln?)

Ustedes deben tener sus propias afectaciones. ¿Qué es lo que más sufren?

​

En Colombia la acción humanitaria no ha sido un objetivo por parte de los grupos, como ha pasado en otros países. Eso no quiere decir que no roben carros –este año ha habido como cuatro casos–, material o un camión con alimentos, o retengan a un equipo. Y ha habido algunas agresiones. Nos preocupa porque ha habido agresiones también de carácter sexual y eso sí es muy reciente.

Facebook Twitter Linkedin

Organizaciones humanitarias trabajando de manera coordinada. Foto: Cortesía del Foro de ONG Humanitarias - Colombia

¿Cómo sienten que los perciben tanto el Gobierno como la población?

​

Nosotros queremos jugar con el Estado como un aliado. Sabemos que estamos llenando los espacios a los que no puede llegar. En eso funcionamos bien. La relación quizás es más sólida con los departamentos y municipios. Participamos en comités de víctimas, nos relacionamos con las diferentes secretarías. Hay una buena relación.



Y con las comunidades más. Solemos llegar con asistencia tangible, pero también trabajamos en ayudar a la gente a que tenga aire cuando tienen esa sensación de asfixia por el control de los grupos. Y la población lo que te dice muchas veces es: no nos dejen solos, vuelvan por aquí. Necesitan ese acompañamiento. Desde nuestro punto de vista, queremos que se ponga en valor lo que hacemos y, sobre todo, que se respete.



En sus más de 20 años aquí, ¿cómo ha visto la evolución de la situación humanitaria?



En algunas cosas estamos mejor, en otras igual de peor que en otras épocas. Tenemos una institucionalidad más fuerte, por ejemplo, lo cual ayuda mucho. En las ciudades no estamos como en los años 98-99, pero en zonas rurales sí muy próximos a lo que pasaba entonces. En términos de cifras, no estamos en un 2004-2005 ni un 2018-2019, que fueron los valles.



(Siga leyendo: ‘Fue un error eliminar la Alta Consejería del acuerdo de paz’: Gloria Cuartas)



Lo mejor de su trabajo...

​

Ver el sentido de la acción humanitaria y el impacto directo que tiene en la vida de la gente y a veces en la política pública. Y luego ves a la gente sonriendo. Eso sí es muy significativo de Colombia, la sonrisa, la capacidad de la gente de seguir adelante, y eso no quiere decir que no tengan graves problemas. A los colegas que vienen de afuera eso les llama mucho la atención. Es un valor no sé si extraordinario, pero es muy de Colombia. Este es un país muy resiliente.



¿Y lo peor?



Quizás lo más descorazonador es que uno quisiera que después de tantas décadas, la situación hubiera mejorado más. Pero sabemos cómo está el mundo, no es que aquí sea especial. Cuando tienes una crisis compleja como la de Colombia o la de Yemen, Somalia, la República Centroafricana, la República Democrática... no hay soluciones fáciles. Entonces hay que estar ahí, continuar, tratar de ayudar a la gente en su día a día.

PAULA ANDREA GAVIRIA AUCIQUE

Subeditora del Impreso

EL TIEMPO