'Dejé de abrazar a mi hija por miedo a contagiarla': enfermera

Cada vez que llego a casa después de más de 12 horas de trabajo, la expectativa que me queda es el amor y pasión con el que realizo mi trabajo. También me reconforta pensar que en casa me espera mi hija, madre y mis hermanos.

Soy enfermera jefe desde hace más ocho años y me siento orgullosa de serlo. Siempre he pensado que todas las profesiones son necesarias. Es importante que haya periodistas para divulgar lo que ocurre, ingenieros que puedan estructurar superficies, líderes políticos que con determinación y argumentos sean convincentes, pero, dígame usted, ¿un enfermero, un médico, un paramédico etc, qué papel juegan en la sociedad?



Desde que en Risaralda se conoció el primer contagio por covid- 19, lo primero que pensé fue en mi hija de seis años. Desde ahí pensé en tres cosas: la primera, que el abrazo que todos los días le daba cuando llegaba a casa, no se lo podré dar inmediatamente o mejor, ni dárselo. Segundo, los casos aumentarán a tal punto que ni llegar a casa sea una buena decisión porque no pondré en riesgo mi familia y tercero, en cada persona que atienda entenderé que no hay día agotador, sino un día para no rendirme.



El 15 de marzo pasado, cuando se conoció el primer caso de covid-19 en Pereira estaba en el aeropuerto internacional Matecaña realizando mi labor. Debía estar pendiente de los connacionales y extranjeros que llegaban de España.



Recuerdo muy bien que mi hija me dijo: “Mamá yo entiendo porque sales tan tarde, es porque estás ayudando a cuidar a más personas del virus. Me siento orgullosa de la mamá que tengo”.



Mi labor consistía en tomarles la temperatura, llenar una serie de información, donde se caracterizaba a los viajeros, datos para tener más conocimiento de quiénes llegaban al país, hace cuánto estaban por fuera, a qué llegaban a Pereira o si se iban a desplazar a otro municipio del departamento.



En el terminal aéreo permanecí durante la primera semana en donde el departamento solo tenía cinco casos. Al cierre de esta edición ya van 58 contagios, la gran mayroi.



En este momento, estoy realizando visitas domiciliarias a personas con posibles contagios, acá es donde me doy cuenta que las tres situaciones planteadas anteriormente, dan sentido a mi pasión.



Por favor, ¡Quédese en casa!, dígale a sus familiares y amigos que es la mejor manera de cuidarse y de cuidarnos ¡Quédese en casa, que yo salgo de la mía por vocación!.