Jefe de partido FARC no quiere pelear con el gobierno de Iván Duque

“Porque me quieren poner a pelear con el Gobierno, no me ponga a pelar con Duque”, expresó este viernes Rodrigo Londoño Echeverri, presidente del partido político FARC, ante los periodistas que le preguntaban por los inconformes que están las bases de esa organización que se encuentran en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR).

La respuesta la entregó Londoño, más conocido como ‘Timochenco’, en desarrollo de un encuentro que se cumplió en Villavicencio de la región suroriente en el que Gobierno, FARC y la Misión de Observación de la ONU hicieron una evaluación del proceso de reincorporación de los excombatientes,



Londoño señaló que los reincorporados vienen trabajando en proyectos productivos en las ocho ETCR, más seis nuevos puntos creados en los departamentos de Meta, Guaviare, Caquetá y Putumayo, la que fuera la zona de confrontación más grande y más fuerte de las hoy desmovilizadas Farc.



El jefe de las FARC dijo que faltan bastantes recursos, sin precisar cuántos para darle herramientas a los excombatientes a través de proyectos productivos, “pero están trabajando sin los recursos oficiales”, dijo.



De su parte, el alto consejero para el Posconflicto, Emilio José Archila, expresó que en los tres meses del actual gobierno se han aprobado 12 proyectos productivos por diez mil millones de pesos que benefician a 900 excombatientes.



Agregó que en el tema de seguridad resolvieron 35 casos, en este momento no hay ningún esquema pendiente por resolver, y de las falencias que tenían los 26 ETCR por servicios públicos o instalaciones se hizo un plan de respuesta que termina este mes.

Dijo que se acordó con la Gobernación del Meta y los municipios hacer una reunión el 12 de diciembre para que las necesidades que se plantearon en la reunión de este viernes se pongan en marcha en el primer semestre de 2019.



Mientras que el jefe de la Misión de la ONU en Colombia, Jeane Arnault, señaló que la reincorporación es exitosa como quiera que estén en marcha 83 proyectos productivos que muestran la capacidad y voluntad de los excombatientes por salir adelante generando sus propios ingresos.



Puso como ejemplo el esfuerzo adelantado por la Gobernación del Meta en inversiones para los proyectos productivos de ovinos y la voluntad de sacar adelante el proceso de reincorporación en el territorio, para señalar que los esfuerzos en ese sentido deben provenir del Gobierno nacional y de las gobernaciones y los municipios.



Finalmente, advirtió que ahora viene la fase más complicada de reincorporación, pero que, además, se deben poner en marcha la reforma rural y la reparación de las víctimas, como se estableció en el acuerdo.



No viaja a México



Rodrigo Londoño dijo que por recomendación médica se abstiene del viaje a México a participar de la posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se cumplirá este primero de diciembre, a la cual fue invitado y autorizado por la Justicia Especial para la Paz.



“Acabo de pasar por unos procesos bien complejos, primero un accidente cerebro vascular y luego un operación a corazón abierto”, de manera que tengo que cuidarme y no tengo los recursos para llevar un médico que me acompañe”.



A la posición también está invitado Ricardo Téllez, de quien dijo “entiendo que él si está viajando”.



