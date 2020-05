En Universidad Católica de Manizales crearon un sistema de ventilación

Desde que se inició la etapa de contención del covid-19, la unión de academia-empresa-estado ha sido una herramienta valiosa para el manejo de la crisis en Manizales y Caldas.

Más de 500 estudiantes de ciencias de la salud son voluntarios en líneas de atención Covid y no Covid. Pero no solo son los estudiantes los que ponen sus conocimientos a disposición de la sociedad. Docentes y empresas privadas también se han unido para crear dispositivos que permitan mejorar la atención de pacientes contagiados.



Un ejemplo de ello es el AirFlife, un invento que avanza a buen ritmo de mano de la Universidad Autónoma de Manizales, en alianza con 3i Ideas Innovadoras SAS y con el apoyo del Hospital de Caldas.



“El dispositivo propuesto nos permite tener una herramienta de amplio espectro y fácil implementación con la que apuntamos a reducir el tiempo en que un paciente con C-19 permanece en cuidados intermedios y así evitar un estado de cuidados intensivos en el que requiera ventilación invasiva (intubación), en donde hay mayor riesgo de fallecimiento”, comentó Héctor Tinoco, director del proyecto AirFlife y líder del Laboratorio de Mecánica Computacional y Experimental de la UAM.



El AirFlife es un sistema de ventilación no invasivo que, a grandes rasgos, es una careta que cubre todo el rostro y permite recibir oxigeno de manera constante.



“Para funcionar envía un flujo constante de una mezcla de aire-presión de oxígeno en la vía aérea positiva, lo que minimiza el esfuerzo de inspiración; permite que los pulmones permanezcan abiertos para aumentar la concentración de oxígeno en estos.



El covid -19 dificulta la respiración por la inflamación pulmonar, para lo cual con el dispositivo se respira con menos esfuerzo”, precisó Luis Perdomo docente del mismo laboratorio en la UAM.



El dispositivo fue probado en el Hospital de Caldas y por sus buenos resultados se iniciará el de evaluación de los efectos secundarios y las comparaciones con equipos certificados.



“Vemos que Colombia, a pesar del tiempo ganado con el aislamiento, aún hay una capacidad médica muy débil para atender a pacientes con covid-19, por eso proponemos un sistema de bajo costo, fácil de implementar, que no requiere personal especializado y que, además, se puede utilizar en pacientes con asma, neumonía o Epoc”, añadió Perdomo.



El equipo investigador también aseguró que el sistema desarrollado cumple con los requerimientos técnicos y clínicos de la Organización Mundial de la Salud y se adapta a los protocolos para pacientes covid-19 emitidos por el Instituto Nacional de Salud de Reino Unido.



A mediano plazo se contempla presentarlo ante el Invima para su aval y posterior fabricación.



LAURA USMA CARDONA

PARA EL TIEMPO - MANIZALES