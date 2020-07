Así se mueve el covid-19 por el Eje Cafetero

Aunque las cifras en la región son relativamente menores comparadas con otros departamentos del país e, incluso, varios Ministros y altos funcionarios del Gobierno Nacional han destacado el manejo de la pandemia en la región, los tres Gobernadores y sus gabinetes están en alerta por el aumento en los casos registrados en las últimas semanas.

De acuerdo con expertos de la región, el ‘pico’ de la curva epidémica podría presentarse a mitad o a finales de agosto o en septiembre.



El secretario de Salud de Risaralda, Javier Darío Marulanda, señaló que las cifras de contagio están creciendo permanentemente: “Estamos subiendo hacia el ‘pico’ de la pandemia pero todavía no ha llegado. Nuestras proyecciones ahora sí están coincidiendo con las del Ministerio de Salud y la Federación de Departamentos. Si continuamos con las medidas que tenemos, que a veces funcionan y otras no, estaríamos entrando en el ‘pico’ en agosto o comienzos de septiembre, dependiendo de si se presentan otros conglomerados”.



Uno de los conglomerados de los que habla el secretario Marulanda se registró el viernes pasado en el hospital San Jorge de Pereira, donde siete funcionarios del centro médico resultaron contagiados. Este es el segundo contagio colectivo de varias personas en el principal hospital de Risaralda.



Sin embargo, el funcionario agregó que la cuarentena permanente no se puede prolongar por más tiempo, “es insostenible. Tenemos que aprender a vivir con el virus, pero procuramos por el bien de los servicios de salud, no colapsarlos”, informó Marulanda.



Sin embargo, el gobernador de Risaralda, Víctor Manuel Tamayo, resultó positivo para el nuevo coronavirus. El mandatario presentó síntomas respiratorios y, por indicaciones del equipo de salud, fue aislado hace unos días y luego los resultados de su prueba confirmaron el diagnóstico. El alcalde de Quinchía también porta el virus.



En Risaralda se ha presentado, al cierre de esta edición, la cifra más alta de casos positivos activos en la región, con un total de 569 y la cifra de quienes portaron o portan ahora el virus es de 1.020 casos. De ellos, el 42 por ciento (428) están recuperados y 22 más fallecieron.

Quindío es el que tiene menos casos

En el Quindío se han presentado las cifras más bajas de contagio, según los reportes del Instituto Nacional de Salud. Esto también podría estar relacionado con la cantidad de muestras que se procesan ya que tanto en Risaralda como en Caldas, hay laboratorios locales que ya están prestando este servicio, mientras que Quindío aún no cuenta con un laboratorio del departamento que analice las muestras.



En Risaralda se han practicado unas 16.713 y en Caldas unas 10.000 pruebas, mientras que en Quindío cerca de 4.908 a la fecha.



La epidemióloga de la Secretaría de Salud del Quindío, Ana Cecilia López, señaló que, pese a que inicialmente el departamento tenía una proyección “supremamente alta del contagio, alrededor de un 60 % del total de la población, todo el proceso de aislamiento ha servido para que la transmisión del virus sea mucho más lenta. El departamento ha tenido un comportamiento mucho menor al esperado, en este momento tenemos un total de 212 casos positivos históricos y una recuperación de un 73 por ciento (153 personas). Solo 53 casos activos que están aislamiento”.



Además, señaló que el porcentaje de pacientes hospitalizados y en Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) ha sido relativamente bajo. “Tenemos un porcentaje muy alto de pacientes con cuadros leves. Y en el último mes se ha presentado un aumento de pacientes asintomáticos en Quindío, eso nos muestra la posibilidad de tener mucha más población que no se ha identificado y que pueda tener la presencia del virus”, afirmó.

Siete fallecidos en Caldas

En Caldas, entre tanto, el comportamiento de la curva es más favorable de lo que se esperaba. El número de contagiados y de fallecidos está por debajo de la que se había proyectado al inicio de la pandemia. Los casos positivos históricos son 397 y los activos 137.



“Al momento llevamos siete fallecidos, muchísimo menos de lo que se tenía contemplado”, indicó Daniela Blandón, epidemióloga de la Dirección Territorial de Salud de Caldas.



La especialista afirmó que si bien el número de casos viene en aumento, la curva se mantiene controlada y el ‘pico’ se espera para septiembre. “Podemos decir que está aplanada y el ‘pico’ aplazándose y eso es lo que necesitamos, ganar tiempo para poder estar más preparados, tener capacidad instalada, ventiladores, UCI y talento humano suficiente para responder”, dijo.



La sede de la Alcaldía de La Dorada fue cerrada porque 17 trabajadores dieron positivo en las pruebas.



Según información de la Territorial de Salud, tras las dos jornadas del Día sin Iva los contagios aumentaron en un 30 %; sin embargo es incierto ahora pensar en si el departamento y, en especial Manizales, llegarán a números de contagiados similares a los de otras capitales.



“Es muy probable que sí tengamos un aumento así de considerable, pero la idea es tomar las medidas para evitarlo. Lo que hemos hecho como el distanciamiento y el uso permanente de tapabocas es lo que ha permitido que no sea desbordado ahora”, añadió Blandón.



LAURA USMA CARDONA

LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO