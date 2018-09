Cárcel a presunto asesino de niña de nueve años, en el Magdalena

Aunque ante su abogado habría reconocido que actuó de manera violenta contra una niña, al extremo de causarle la muerte y luego quemarla, Adolfo Enrique Arrieta García, en la audiencia de legalización, no aceptó los cargos de feminicidio agravado.

De todas formas, el Juez de Control de Garantías le dio validez a los elementos probatorios presentados por la Fiscalía y le dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, sin posibilidad de beneficio por tratarse de un caso que involucra a menor de edad.



El presunto homicida, en la diligencia judicial, dijo entender el delito que se le imputaba. Sin embargo, no reconoció el crimen por el que lo responsabilizan.



Entre los argumentos entregados por el ente acusador se encuentra el informe de la captura en flagrancia en el momento que Arrieta García prendía en llamas el cadáver de la menor a quien minutos antes había ahorcado.



El juez, frente a todas las pruebas que tuvo en su poder, no dudó en dictar la medida intramural al considerar que el indiciado era un peligro para la sociedad.



De manera previa el abogado defensor, César Cadena, reveló detalles de una conversación que sostuvo con Adolfo, quien le había confesado que asesinó y quemó a la niña, pero sostuvo siempre que no sabe por qué lo hizo.



"Según lo que recuerda dice que se trató de un impulso, pues estaba durmiendo, pero el escándalo de niños en la parte externa de la casa lo despertaron", comenta.



De acuerdo con la versión que entregó el hombre, "al parecer llevado por la molestia del momento, hizo pasar a la niña al interior de su residencia y en un ataque de ira la tomó por el cuello y la asfixió, luego prendió una fogata y la lanzó allí".



El defensor precisó que se trata de un caso extraño, pues Adolfo era bien conocido en el municipio y tenía buenas relaciones con todos.

Pese a haber reconocido los hechos, Adolfo Enrique Arrieta García,no aceptó los cargos por feminicidio agravado. Foto: Cortesía Policía Nacional

"Le pregunté si sufría trastornos mentales o paranormales y su respuesta fueron negativas, de igual manera se mantiene en que no sabe qué pasó y que sólo entró en razón hasta cuando llegaron los policías y lo capturaron, desde entonces ha pasado muy mal", agregó el abogado, quien solicitará se le practiquen exámenes psicológicos al presunto homicida, que fue trasladado a la Cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta.



La niña de nueve años, víctima de este hecho macabro que tiene conmocionado al municipio de Fundación y al departamento del Magdalena, había desaparecido desde las 2 de la tarde del viernes 28 de septiembre.



Horas después fue hallada quemada por la Policía en el patio de la vivienda de Arrieta García, quien por poco es linchado por la comunidad.

Roger Urieles V.

Especial para EL TIEMPO

​Santa Marta