Risaralda, un departamento 'chico' con muchos casos de covid-19

Antes del 15 de abril, Risaralda completaba 61 casos y aunque para la fecha ya era un número alto de pacientes positivos para Covid – 19 para un departamento que no pasa del millón de habitantes, los casos se dispararon en esta zona del país luego del contagio que se presentó en la clínica Los Rosales de Pereira.

Desde entonces Risaralda había aparecido en el sexto lugar en los reportes diarios del Ministerio de Salud acerca de la pandemia. Ayer lo superó el Meta. Risaralda figura por debajo de Bogotá, Valle, Antioquia, Bolívar, Cundinamarca y Meta, pero por encima de departamentos más grandes como Atlántico, Santander, Boyacá y Tolima.



A mediados de este mes, se conoció que diez trabajadores de la salud entre médicos, enfermeras y otros profesionales resultaron infectados con el virus. Tras revelarse la noticia, la Secretaría de Salud del departamento realizó una visita de inspección, vigilancia y control al área de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la clínica y declaró el cierre temporal preventivo de esta.



Con los días los casos fueron aumentando al punto de que actualmente hay más de 40 empleados de la clínica con el virus. 36 de ellos en Pereira.



“Todos los casos de colaboradores confirmados con covid-19 se encuentran en un hotel y cuentan con buen estado de salud, tienen monitoreo dos veces al día por parte del personal médico y psicológico de la clínica, ninguno de ellos es mayor de 60 años, ni padece ninguna de las enfermedades clasificadas de riesgo, ya que las personas con estas características fueron enviadas a confinamiento preventivo una vez se declaró la emergencia en el país”, manifestaron las directivas de la clínica a través de un comunicado.



Aunque en algunos medios regionales se han revelado un par de testimonios anónimos donde expresan que las personas no contaban con los elementos de bioseguridad, la secretaria de Salud de Pereira, Ana Yolima Sánchez le aseguró a este medio que no fue así. “No ha sido por falta de los elementos sino que al parecer por la manipulación de los mismos a la hora de retirárselos, esa es una hipótesis que manejamos”, sostuvo Sánchez.



La funcionaria agregó que “unos decían que sí tenían los cuidados del caso pero otros no recordaban. Ellos tenían transporte y alimentos en la clínica, sabemos que el contagio no fue en la calle. El contagio se pudo dar en la UCI en contacto con algún paciente con Covid pero todavía no se ha establecido la cadena de contagio. Allí fallecieron dos pacientes por el virus”.



En un solo día Risaralda registró 39 casos y ayer sábado 33, casi el total de contagiados en Caldas y Quindío, que a la fecha solo tiene 53 y 55 casos, por una población de unos 993 mil habitantes.



Al cierre de esta nota en Risaralda hay 180 casos: en Pereira 123 casos, Dosquebradas 53, Santa Rosa de Cabal 3 y La Virginia uno. Cinco personas han fallecido.



De los 180 enfermos, 137 recibían atención en casa, cuatro están hospitalizados, dos en UCI y 32 se han recuperado..

Acciones de mitigación

Tras el foco de contagio presentado en la clínica Los Rosales, las autoridades determinaron estas acciones para tratar de contener la propagación del virus y que no llegue a otros municipios que no tienen casos positivos. La investigación continúa para establecer si realmente fue un error en la manipulación de los elementos o la falta de ellos.



Mientras tanto, la Secretaría de Salud de Risaralda decidió suspender la llegada de nuevos pacientes a la clínica Los Rosales. Solo pueden ingresar pacientes positivos a covid-19 y que hayan sido referidos por otras instituciones. Y los que estaban internados en esta clínica podrán salir solo si tienen resultados negativos al virus.



El gobernador de Risaralda, Víctor Tamayo, informó que se les tomaron pruebas a todos los empleados de la clínica y adicional a esto tomó la decisión de que todo el personal de salud que trabaje en centros asistenciales de Pereira y Dosquebradas “y que vivan en el resto de los municipios, deben permanecer en la capital risaraldense o en Dosquebradas y no desplazarse a sus municipios de origen”.



El secretario de Salud de Risaralda, Javier Marulanda, señaló que los gerentes de las clínicas que tengan UCI e intermedias “deben procurar que su personal asistencial se quede cerca a los sitios de trabajo, en un hotel preferiblemente, el cual podrán negociar con la Gobernación de Risaralda, para no estar viajando a los municipios y propagar el virus”.

Plan de contingencia

Antes del cierre de la Clínica Los Rosales, en Pereira había 73 UCI. Ahora solamente están las del hospital San Jorge y las clínicas Pinares Medica, San Rafael y Comfamiliar.



Ante esta situación, la Cámara de Comercio de Pereira lideró una campaña para adecuar el centro de convenciones Expofuturo como un centro intermedio de atención, con 250 camas hospitalarias, para que allí sean remitidos los pacientes con otras patologías de los hospitales del departamento con el fin de afrontar mejor una expansión del virus.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

FERNANDO UMAÑA MEJÍA