La fiesta de 15 años que incluyó un contagiado por covid-19 en Quindío

Como ya se había convertido casi en una tradición, las celebraciones en el Quindío se realizaban en fincas turísticas del departamento. Pero con la cuarentena y el distanciamiento social para evitar la propagación del covid-19 todas las reuniones quedaron suspendidas. No obstante, hace unos días un grupo de al menos 31 personas vulneró dicha medida de confinamiento y realizó una fiesta en una finca hotel de Montenegro.

Pero tras algunas denuncias de vecinos que recibió la Policía, unidades de Infancia, adolescencia y turismo, Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y la Comisaría de Familia de la localidad, llegaron a la vereda La Paloma de este municipio y dieron por terminado el festejo.



Las autoridades impartieron 31 comparendos a 23 adultos y 8 adolescentes, estos últimos luego fueron llevados a la Comisaría del municipio. Además, detuvieron a dos mujeres, una de 24 y 37 años. La primera por ser la responsable de organizar la reunión clandestina y la otra por reincidir en violación a la medida de aislamiento preventivo.



Días después, cuando el departamento registró 13 nuevos casos, el mayor número de contagiados con Covid-19 desde el inicio de la pandemia, también se conoció que uno de los asistentes a la fiesta de 15 años, era portador del nuevo coronavirus. De los 13 casos, Montenegro sumó 2 nuevos casos llegando a 9 personas contagiadas.



Allí comenzó la búsqueda de las 30 personas más que asistieron a la celebración. El alcalde de la localidad, Daniel Restrepo, le pidió a los montenegrinos que identifiquen a las personas que estuvieron en la fiesta y les pidan que se queden en sus casas.



“Hemos buscado a cada una de las personas que han tenido contacto estrecho con los contagiados, también les hago un llamado a todos los que estuvieron en la fiesta porque deben estar 20 días en cuarentena. Nuestro equipo de epidemiología está buscando a todas las personas porque allí una de ellas, que estaba contagiada tuvo contacto con muchos de los asistentes. Esto es un acto irresponsable y no podemos seguir así”, señaló Restrepo.



El mandatario advirtió que durante las medidas de ley seca que ha aplicado en esa localidad han descubierto que “muchas personas hacen fiestas poniendo en riesgo la salud de sus familias, son actos de irresponsabilidad. Por ejemplo, en esta fiesta de 15 años se tomaron medidas drásticas porque las normas son para cumplirlas y no son para el amaño de nadie”.



Por su parte, el comandante de Policía en el Quindío, coronel José Luis Ramírez, afirmó que durante la cuarentena se han impartido más de 6.500 comparendos en el departamento y durante el último puente festivo “que no era un puente de turismo se impusieron más de 330 comparendos por vulnerar el decreto de aislamiento”.



El oficial enfatizó que lo más grave fue la fiesta clandestina “Hicimos el operativo con la Comisaría de Familia para restablecer los derechos de los menores. También tengo que decir que se requiere disciplina social porque vamos a enfrentar un aislamiento inteligente y no podemos seguir viendo este tipo de casos que ponen en riesgo la vida de los demás”, dijo Ramírez.



Según el alcalde Restrepo de los 9 casos, 4 ya está recuperados, 4 más están activos y uno de ellos está en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y otro más falleció. Este es el único caso de fallecido en el Quindío pues un caso más que el Instituto Nacional de Salud (INS) le registró inicialmente al departamento, ahora está en estudio.



Hasta el momento, Quindío tiene 107 casos de Covid-19. De estos, 73 están recuperados y 35 aún son positivos. Armenia tiene 68 casos, seguido de Calarcá con 16, Montenegro con 9, Circasia con 4, La Tebaida con 4, Quimbaya 3, Filandia 2 y Córdoba 1.



