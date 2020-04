Cafeteros de Quindío llevan sus productos hasta la puerta de las casas

Pese al aislamiento preventivo de estos días, los productores de cafés diferenciados en el Quindío se unieron y con la ayuda del clúster de cafés especiales de la Cámara de Comercio de Armenia, crearon una campaña denominada ‘Toma café especial, trae el pueblo a casa’ y que busca aumentar el consumo de este tipo de cafés en los hogares del Quindío.

Son unas 46 marcas de cafés producidas en el Quindío que hacen parte de la campaña y que ofrecían las diferentes presentaciones de cafés en varios puntos de venta del departamento o incluso en tiendas de café especializadas que tuvieron que cerrar sus puertas por la cuarentena y para frenar la propagación del coronavirus.



Los empresarios del gremio cafetero habilitaron la opción de llevar sus productos hasta la puerta de las casas y además enseñar sobre el café a través de vídeos con diferentes tipos de preparación, variedades y tips de café.



El presidente de la Cámara de Comercio de Armenia, Rodrigo Estrada, señaló que “estamos trabajando en diferentes campañas para crear un consumo de productos locales y comenzamos con la campaña de cafés, que es tomar café de origen, café especial del Quindío”.



Agregó que esto funciona a través de un servicio a domicilio que establecieron los empresarios. “Es para llevarle el mejor café a las casas y con todas las medidas de bioseguridad. Tenemos un link con el listado de los cafeteros vinculados y está en la página de la Cámara de Comercio y en las redes sociales”.



Los cafeteros se han visto muy afectados con la cuarentena pues en todo el Quindío hay 180 tiendas especializadas de cafés que generaban 563 empleos, según datos del más reciente estudio de café del Quindío que realizó la Cámara de Comercio de Armenia. Y se comercializaban 6.388 libras de café cada mes y otras 8.568 libras se vendían en taza (preparadas) en estas tiendas del departamento que cerraron sus puertas.



Gustavo Patiño de la finca El Ocaso y Coffe Tour El Ocaso en Salento, contó que vendía unas 1.000 libras de café cada mes en la tienda que tiene ubicada en la finca, la mayoría de estos cafés eran vendidos a extranjeros. En su finca recibía 35.000 turistas por año, el 80 por ciento de ellos extranjeros, pero después del 16 de marzo pasado, cerraron la finca y las ventas cayeron a pique.



“Tenemos venta de café en supermercados de Armenia, tiendas de Cartagena y Medellín pero todas las ventas cayeron. Nos han reportado de supermercados que la gente bajó su perfil por el temor de no tener más ingresos y compraron cafés de menor calidad. Por eso nos ideamos con la Cámara esta estrategia y nos ha funcionado porque por lo menos salimos de lo que teníamos y ya iniciamos una tostión pequeña para los nuevos encargos’’, contó Patiño.



La situación llevó a muchos a bajar los precios de sus productos. Patiño por ejemplo bajó en un 30 por ciento su café súper premium, que antes valía 42.000 pesos y ahora vende a 30.000 pesos. Y el café que antes costaba 22.000 pesos, ahora quedó 18.000 pesos. “Ha llamado la atención que lo están pidiendo a domicilio, la gente que no lo conocía, lo están probando ahora que está más económico. También hemos tenido pedidos para varias ciudades”, señaló el empresario.



El propietario de la tienda Café 360°, Nicolás Montero, contó que “a raíz del Covid 19 nos vimos obligados a cerrar la tienda, y hace unos días tuvimos una reunión con la Cámara de Comercio donde se gestó la idea de crear una campaña para incentivar el consumo de café especial en el departamento”.



Montero también manifestó que este es un gran apoyo “ya que lo que buscamos es mover nuestros flujos de caja pero además fomentar el consumo de café en las casas. Es una oportunidad para que la gente que se tomaba el café en la oficina o en las tiendas, ahora lo tome en casa. Con esta iniciativa podríamos lograr que esta industria crezca y la gente empiece a tomar cafés de buena calidad y así podremos seguir generando ingresos y teniendo ventas para que no nos estanquemos con esta situación del coronavirus”.

LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO - ARMENIA