Menores del Eje recibirán raciones alimentarias mientras se retoma PAE

Como primera medida para garantizar la alimentación de los menores de edad en etapa de escolarización y que eran beneficiados con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), las administraciones departamentales y municipales de Caldas, Risaralda y Quindío dispusieron de diferentes mecanismos para entregar ayudas alimentarias.

En el caso de Caldas serán 49.439 niños y niñas los que se beneficiarán con las asistencias alimentarias que reemplazarán lo que recibían por el PAE. De acuerdo con lo informado por la Secretaría de Educación del departamento, las ayudas se entregarán a través de un bono equivalente a 49.500 pesos.



“El Ministerio de Educación extendió la invitación y el Gobierno de Caldas se unió a esta para llevar los apoyos a los niños. En época de escolarización normal se estaban entregando 61.000 complementos, ahora -tras la focalización- se verán beneficiados 49.439 menores”, informó el secretario de Educación departamental, Fabio Arias.



Entre la población que tendrá acceso a este bono se encuentran 8.848 víctimas del conflicto armado interno, 3.608 en condición de discapacidad o con necesidades educativas especiales, 8.713 de grupos étnicos, 21.707 de la zona rural y 6.563 de la zona urbana.



El plazo máximo de entrega de estas ayudas será el viernes 17 de abril, por lo que -desde el martes próximo- los alcaldes de cada municipio fueron convocados a adelantar las gestiones administrativas y logísticas que requieren para cumplirlo.



“Hay que reiterarle a la comunidad que no deben ir a las sedes de las Alcaldías a reclamar estas ayudas, pues los Alcaldes tienen un listado con los estudiantes priorizados. La invitación es a que estén atentos al llamado de la administración municipal que indicará el método de entrega con el fin de que se eviten las aglomeraciones e infracciones de las normas de movilidad”, añadió el funcionario.



El bono lo podrá reclamar el padre de familia o acudiente del estudiante beneficiario y será canjeado por un kit de productos de la canasta familiar dispuestos en una lista específica determinada en el Resolución 006 del Ministerio de Educación Nacional.



Cabe anotar que, en Caldas, el proceso tiene un valor de 2.447 millones de pesos, de los cuales el Ministerio de Educación cofinanciará el 90 por ciento, según se informó, como reconocimiento al buen manejo del PAE en el departamento. Además, que para esta ayuda no se incluyó a Manizales.



En el caso de Manizales, desde el pasado 2 de abril, la Secretaría de Educación ha estado visitando a los estudiantes de los colegios oficiales -inicialmente de la zona rural-. La meta es entregar 18.000 mercados entre los menores más vulnerables.

El plan en Risaralda

En Risaralda, entre tanto, esta semana se desarrolla la segunda entrega de raciones de refrigerios escolares del Programa de Alimentación Escolar (PAE), esto, en coordinación con cada institución educativa de los 12 municipios (no se incluyen a Pereira ni Dosquebradas).



La semana anterior 140 mil refrigerios fueron entregados, con los de esta semana serán 280.590 raciones que llegaran a más de 30.000 estudiantes.



Leonardo Gómez, secretario de Educación de Risaralda, explicó que “los padres de familia deben acercarse a las instituciones educativas de cada municipio para que se les entreguen las 10 raciones para sus hijos. Es una para cada día”.



El funcionario precisó que para reclamar estos paquetes alimenticios los padres deben presentar la tarjeta de identidad o el registro civil del menor de quien es acudiente.



Por otra parte, Javier Chalarcá Melo, padre de familia del municipio de Santa Rosa de Cabal, indicó que esto representa un aporte muy importante para su familia. “Es una gran ayuda teniendo en cuenta la crisis, que no sabemos si sea larga o corta. Y el hambre no da espera”, dijo.



Esta segunda entrega ya se dio en los municipios de Quinchía, Guática, Belén de Umbría, Mistrató, Pueblo Rico, Apía, Santuario y Marsella. Hoy, la entrega de los refrigerios escolares será en los municipios de Santa Rosa de Cabal, La Virginia, Balboa y La Celia.



Entre tanto, la secretaria de Educación del Quindío, Liliana Sánchez, informó que a partir del 13 de abril y hasta el 17 del mismo mes se entregarán unos paquetes nutricionales denominados ‘PAE en casa'.



En total serán 28.368 estudiantes los que recibirán estas raciones que contienen cereales, harinas fortificadas, huevos, leguminosas, grasas, proteínas, leches y otros alimentos que fueron avalados por una nutricionista.



“Los menores beneficiados son los mismos que ya estaban en el PAE. Estos paquetes se estarán entregando en sus instituciones educativas y en manos de los acudientes de los niños, allí el operador del programa será veedor de que se entreguen y de que no se presenten aglomeraciones. No queremos generar la llegada de una cantidad de personas porque no todos son beneficiados; en este caso, son solo los niños que por estos días no han recibido los alimentos que les venían entregando en las instituciones”, dijo la funcionaria.



El departamento cuenta con 54 instituciones educativas públicas y 39.000 estudiantes registrados en estos planteles al 15 de marzo, fecha en la que se suspendieron las clases.



En el caso de Armenia, la Secretaría de Educación municipal aún no ha definido cómo se implementarán estas ayudas en el municipio.



LAURA USMA CARDONA - MANIZALES

NATALIA CHAVERRÍA - PEREIRA

LAURA SEPÚLVEDA - ARMENIA