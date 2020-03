Pese a restricciones, ciudadanos se aglomeraron en las calles del Eje

En varios puntos de Pereira se presentaron desordenes y en el centro se registraron disturbios con algunas personas que llegaron a la sede de la Alcaldía de Pereira a reclamar supuestas ayudas. Otras se apostaron frente a supermercados para gritar “comida, comida, comida”.

Las personas que se aglomeraron, con el riesgo de expandir el contagio del Covid-19, explicaron que en las redes sociales les habían informado de la entrega de esas ayudas, además de un formulario falso donde se ofrecían dichos recursos, pero todo se debió a una falsa noticia. Al menos, 25 venezolanos fueron capturados por generar disturbios de orden público.



Ante el hecho, la Alcaldía informó que implementará un plan de choque para atender las principales necesidades de los pereiranos: salud, alimentación, productividad y seguridad.



En Armenia, se registraron daños en algunos comercios como una tienda de ropa, una panadería y un almacén de elementos de seguridad industrial. Los bancos, supermercados y el terminal de transporte registraron un alto flujo de personas pese a las restricciones y a la multa que se está impartiendo a quienes violen la medida de cuarentena.



De hecho, durante el fin de semana se impartieron 211 comparendos por incumplir el toque de queda según lo informó el comandante de la Policía en el Quindío, coronel José Ramírez.



El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo pidió que se queden en casa. “A quién le va a gustar lo que está sucediendo, pero se van a los supermercados y ponen en pánico a todos los quindianos. A mí no me tiembla la mano con las medidas y se hará lo que se tenga qué hacer, los comparendos los tienen que pagar porque están poniendo en riesgo a los demás”.



En Manizales, entre tanto, pese a las advertencias de las autoridades, muchos ciudadanos salieron a las calles, unos haciendo uso de las excepciones de los decretos y otros esperanzados en que la administración municipal les diera ayudas económicas o alimentarias.



Tal fue el caso del centenar de manizaleños que llegaron desde tempranas horas de la mañana a las afueras del edificio de la Alcaldía, a donde se acercaron porque, por falsas cadenas de redes sociales, creyeron que allí les entregarían víveres.



Al respecto, Paula Valencia, secretaria de Desarrollo Social de Manizales informó que, “no estamos entregando ayudas de esa manera, cuando inicie el proceso lo llevaremos puerta a puerta según lo que tengamos registrado en nuestra base de datos entre las que se encuentran poblaciones como vendedores informales, chanceros, recuperadores y trabajadoras sexuales”.



Situación similar se presentó en la plaza de mercado, donde muchas personas llegaron a abastecerse. El panorama era de decenas de carros mezclados entre los camiones que llegaban con los víveres.



La administración municipal y la de la plaza de mercado llegaron a un acuerdo: los vendedores informales venderán desde las 6:00 a.m. hasta las 12:00 P.M. y quienes están dentro de los pabellones podrán operar hasta las 4:00 p.m.



NATALIA CHAVERRIA-PEREIRA

LAURA USMA - MANIZALES

LAURA SEPÚLVEDA - ARMENIA