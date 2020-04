Las medidas en el Eje Cafetero para que la gente se quede en casa

Pese a las medidas adoptadas por las administraciones municipales y departamentales, las personas no acatan las restricciones por lo que se han tenido que expedir nuevos decretos para evitar las aglomeraciones y la propagación de la covid-19 en el Eje Cafetero.

Por ejemplo, en el Quindío, la policía ha impartido cerca de 1.700 comparendos en los últimos 15 días cuando comenzó la medida del toque de queda en el departamento.



El comandante de Policía en el Quindío, coronel José Luis Ramírez, informó que los uniformados han impuesto esta cantidad de comparendos en los diferentes operativos que se realizan en el territorio.



De estos 1.700, la mayoría (unos 1.000 comparendos) han sido en Armenia. Por esto el alcalde de la ciudad, José Manuel Ríos, tomó la decisión de implementar el pico y cédula a partir de hoy en el municipio, a través del decreto 152 del 31 de marzo de 2020. Esta medida permite el tránsito de una sola persona por hogar y además solo podrá hacerlo un par de días a la semana, de acuerdo al último dígito de su cédula.



“En estos días hemos visto una cantidad de personas que estaban transitando en vehículos y a pie y este no es el objetivo del aislamiento, en la calle se está expuesto a contagiarse y las administraciones estamos haciendo un gran esfuerzo para que la gente se quede en casa. El objetivo de esto es mitigar el contagio”, dijo el mandatario.



La medida comienza hoy y se extenderá, por ahora, hasta el 12 de abril. De acuerdo al último número de cédula las personas podrán salir a comprar víveres, medicamentos, implementos de aseo, servicios bancarios, operadores de pago y servicios notariales.



Hoy podrán salir las personas cuya cédula termine en 1 y 2, y así sucesivamente.

Esta medida ya se está implementado en otros municipios como Montenegro, Circasia y Calarcá, Quindío. Y en Dosquebradas y Santa Rosa de Cabal, en Risaralda. En este último municipio risaraldense, las autoridades municipales recalcaron que para salir de casa debe tener en cuenta: portar tapabocas en la calle y supermercados, máximo una paca por referencia, compra máxima de 300 mil pesos y una persona por familia. Esta medida empezó a regir desde el 27 de marzo.



Entre tanto, en el departamento -sin contar el área metropolitana- la Policía ha impuesto 239 comparendos en los diferentes ejes viales de la jurisdicción del departamento.



En Pereira no se ha tomado esta medida para hacer las compras de la canasta familiar o realizar alguna actividad bancaria, pero los ciudadanos comienzan a acatar la orden de quedarse en casa.



Carlos Maya, alcalde de Pereira, recalcó que aún no se ha implementado ningún pico y cédula para el abastecimiento de los alimentos y medicamentos en la ciudad.



El coronel Juan Carlos Morales, comandante de la Policía Metropolitana de Pereira, aseguró que “la gran presencia institucional que hay en este momento de Policía en la calle generando puestos de control han sido decisivos en el comportamiento ciudadano, ya que han acatado la norma casi en un 95 por ciento”.



En el área metropolitana Pereira, Dosquebradas y La Virginia, Risaralda se han aplicado más de 1.500 comparendos a la fecha por infringir la norma de confinamiento.



Entre tanto, la Policía Metropolitana de Manizales ha impuesto 412 comparendos a ciudadanos que estaban en las calles en medio de la cuarentena. Y es, que pese a los controles que realizan las autoridades, la presencia de las personas en las calles siguen siendo numerosa.



Filas de hasta tres cuadras a las afueras de supermercados y bancos son una constante y sus protagonistas son en, en muchos casos, adultos mayores.



“No solo con nuestra revisión permanente, sino con el control social que hace la misma ciudadanía, hemos detectado a los infractores que han tenido que pagar la multa de 933.000 pesos, además de asistir a cursos pedagógicos”, precisó el

comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, coronel Raúl Vera.



El uniformado indicó, además, que aunque no se han presentado alteraciones del orden público y las personas están haciendo filas de manera ordenada, se crearon los grupos antisaqueo y antiatracos.



“Se trata de 172 uniformados estrenados y especializados que estarán distribuidos en las doce comunas de la ciudad apoyando la convivencia y seguridad ciudadana. También habrá personal de la Sijin haciendo inteligencia”, anotó Vera.



De otra parte, con presencia de uniformados de la Policía y el Ejército se hacen continuos monitoreos a los vehículos particulares. Así lo explicó el secretario de Tránsito de Manizales, Jaime Gómez.



“Hemos establecido 11 puntos de control fijo, por ejemplo en las avenidas Santander, Paralela, Kevín Ángel y en zonas como el centro de la ciudad, la galería, la comuna Ciudadela del Norte y el barrio Chipre, allí les recordamos que no solo pueden incurrir en una falta sino que pueden contraer el virus y contagiar a su familia”, expresó el funcionario.



LAURA SEPULVEDA - ARMENIA

NATALIA CHAVERRÍA - PEREIRA

LAURA USMA - MANIZALES