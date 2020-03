Dos mujeres de temple, con 144 hombres a su mando

Los 144 hombres de la compañía IR en el Batallón San Mateo apuran el paso para formarse ante el llamado de su comandante. Con 23 años, la subteniente Ivonne Tatiana Pérez Ramos heredó el temple y la voz de mando que tenía su padre, quien estuvo en el Ejército. No es para menos, pues es oficial de arma de artillería lo que la hace orgullosa al punto de repetir que está en una de las instituciones más valoradas en las Fuerzas Militares.

“De niña siempre quise estar en las Fuerzas Armadas de mi país. Acá no importa si es hombre o mujer, es amor, resistencia y disciplina que lo lleva uno a superar cada prueba y poder decir con orgullo soy integrante de una de las instituciones más queridas”, dice la oficial que a las 4:30 de la mañana ya está en pie para mantenerse al frente de la compañía IR, integrada por miembros con edades entre los 18 y los 21 años.



Pérez, con una sonrisa en su rostro, recuerda que su padre siempre fue su héroe y por eso decidió que quería para su vida servir al país, luciendo el uniforme.



Es egresada de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdoba, donde estuvo durante cuatro años. Al Batallón San Mateo de Risaralda llegó hace nueve meses.



La subteniente dice que se ha caracterizado a lo largo de su vida por ser una mujer de empeño y sobresaliente en cada una de sus labores. De nuevo surge el temple para afirmar: “Debo estar pendiente de la presentación personal de ellos, que se despierten a la hora que debe ser, que porten los elementos que deben ser y que cumplan con la misión que nos encomendaron”.



La oficial, de 1,60 metros de estatura, anota: “Hemos estado en la transición, dentro del Ejército, donde se espera que ingresen más mujeres. Hay mucha colaboración de parte de ellos y están atentos a lo que se les dice, las actividades que normalmente se deben hacer”.



Dentro de la misma compañía de los 144 soldados hay un escuadra de una docena de hombres, quienes obedecen la voz de mando de la cabo tercero Katerine Vasco Usuaga, La suboficial también tiene 23 años y nació en La Unión, municipio en el norte del vecino departamento del Valle del Cauca. La cabo tercero recalca: “Mi función es darles instrucciones básicas de combate para que se acoplen a la vida militar y respondo por los 12 hombres”.



La sub es graduada de la Escuela de Suboficiales Sargento Inocencio Chinca (EMSUB), en Tolemaida, y hace un año llegó a Pereira, convirtiéndose en esta capital en la primera mujer de armas de artillería: “Escogí el arma de combate o de artillería, y yo siempre quise experimentar, demostrar que una mujer sí puede manejarlas. Mi hermano también es militar y fue mi inspiración, además él era artillero”.



Los 144 uniformados de la Compañía IR reciben formación durante tres meses. Hay una primera y segunda fase de instrucción, y la tercera fase es la etapa de patrullar. Al respecto, la oficial Pérez explica: “Soy la encargada de la primera y segunda fase, ahí se hace una introducción a la vida militar, conocimiento de las instrucciones que se deben llevar a cabo en el área de operaciones, y ahí quedan entrenados para la tercera fase, que van al área de operaciones, es decir, al campo de acción”.



Ambas mujeres del Ejército resaltan que, durante toda la semana y cada 24 horas están pendientes de sus hombres. Deben formarlos, instruirlos, no solo para la vida militar, también si presentan algún quebranto de salud y lo más importante, convertirse en líder para estos jóvenes que apenas empiezan a ser los hombres que le van a prestar seguridad al país.



“Debemos llegarles a los corazones de estos soldados con enseñanzas, porque no es fácil, extrañar a la familia, pero sí se debe manejar, porque es una nueva vida que decidieron empezar y tener una motivación por qué luchar”, dice Pérez.



“Uno cambia la familia, la vida social por un reto, por dedicación y la motivación se convierte la familia, para ser un ejemplo y los soldados lo ven a uno como, es una mujer la que me manda, es decir, que yo también puedo”, añade entre risas la cabo Vasco.



Para ellas también ha sido un proceso difícil, pues hay veces suelen extrañar su casa y a sus padres, pero recuerdan que para sus familias son un orgullo y esto sirve de combustible para no mirar atrás.



Las mujeres en Colombia empezaron a incursionar en el Ejército, desempeñando, en un comienzo, cargos administrativos. Luego, en 1995, pasaron a manejar armas, pero no de combate. En 2011, se gradúan las primeras oficiales con mando de tropa de arma y las primeras suboficiales de arma con mando de tropa obtuvieron sus grados el año pasado.

