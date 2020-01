En Barbacoas, Nariño, cinco asesinatos en menos de 72 horas

Los cinco asesinatos en menos de 72 horas en plena zona urbana del municipio de Barbacoas (Nariño), tienen alarmadas a la comunidad y sus autoridades los atribuyen a la disputa por el territorio de los grupos armados ilegales que operan en la región.

Es tan grave la situación de orden público no solamente en Barbacoas sino también en los municipios de Maguí Payán y Roberto Payan, que el alcalde de la primera localidad, Adam Rincón, se trasladó ayer a Cali con el fin de sostener este sábado un consejo extraordinario de seguridad con el Ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo y los altos mandos militares con poder de decisión en la región, para adoptar una serie de medidas que conduzcan a restablecer la tranquilidad en la zona.



El último caso que reportan las autoridades se registró ayer en horas de la mañana cuando un hombre de 30 años de edad aproximadamente fue asesinado por desconocidos en el barrio Corea.



El pasado jueves en la zona del muelle otros dos hombres corrieron la misma suerte, mientras que el miércoles en la noche a dos hombres que se movilizaban en una motocicleta les dispararon y los mataron.



“Parece que se trataría de una retoma del pueblo por parte de los grupos armados ilegales, al parecer por una lucha territorial a sangre y fuego”, indicó un líder de la localidad que no quiso revelar su identidad por razones de seguridad.



“Todos los muertos son hombres, esta situación nos tiene muy preocupados, ya no vamos a poder salir ni de nuestras casas”, aseguró.



La ola de violencia se extiende al vecino municipio de Maguí Payán donde el pasado jueves según el informe de la Fuerza de Tarea Hércules, en hechos aislados fueron asesinados Segundo Ilfo Ortiz Angulo, de 49 años de edad, y Maricela Cabezas Quiñonez, de 40 años, después de que su esposo Severino Ordóñez Quiñonez, se negara a movilizar en su embarcación a varios hombres armados en un sector del río Maguí.



Por su parte la Fuerza de Tarea Conjunta de Estabilización y Consolidación Hércules informó que ayer en la vereda Palambí del municipio de Tumaco la comunidad dio cuenta sobre la posible presencia de integrantes del Grupo Armado Organizado Oliver Sinisterra, por lo que las tropas tras un movimiento fluvial acompañadas de un helicóptero se desplazaron al lugar con el fin de confirmar la versión.



Este hecho generó un desplazamiento masivo de 220 personas a las que se les está brindando el acompañamiento, al tiempo que las tropas adelantan operaciones permanentes en un extenso sector del río Chaguí, en la Costa Pacífica Nariñense.



Todos estos hechos se registran luego que el pasado 6 de enero en la localidad de Maguí Payán se reunieron los 10 alcaldes de la Costa Pacífica, con el propósito de analizar la grave situación de inseguridad provocada por los fuertes enfrentamientos entre grupos armados ilegales que buscan el dominio territorial para efectuar acciones ilícitas relacionadas con el narcotráfico y la minería ilegal.