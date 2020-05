Incertidumbre, protagonista del panorama económico del Eje Cafetero

El Centro de Estudios e Investigaciones Socioeconómicas de la Cámara de Comercio de Pereira realizó un informe especial sobre la economía del Eje Cafetero ante la emergencia del Covid -19. Según este informe, aunque el panorama de crecimiento económico era positivo en los tres departamentos, con la propagación de la pandemia y las medidas de aislamiento obligatorio, “las expectativas positivas se diluyeron y ahora pone a los distintos sectores empresariales de la región y del país, en preocupación e incertidumbre”.

El estudio agrega que, como consecuencia, a corto y mediano plazo en el Eje Cafetero se tendrá aumento en el desempleo, reducción de salarios e ingresos, aumento de pobreza y pobreza extrema, quiebra de algunas empresas, disminución en la inversión, deterioro en la capacidad productiva y menor crecimiento económico de la región.



“El Eje Cafetero contaba con 86.842 empresas, las cuales empleaban a unas 284.000 personas. Si se considera la clasificación de actividades por niveles de afectación y momentos de la crisis actual, se encuentra que mientras estén vigentes las medidas de aislamiento, cerca del 40 % de las empresas están teniendo una afectación muy alta y un 46 % adicional está teniendo una afectación alta; estos dos grupos suman 86 % de las empresas y 74 % del empleo de las empresas de la región”, puntualiza el estudio.



En este sentido, en el Quindío hay preocupación pues en los últimos años Armenia ha venido ocupando uno de los primeros lugares en desempleo en el país. Se teme que con el pasar de las semanas, las pérdidas sean cada vez mayores para uno de los sectores que más empleos genera, el turismo. Miles de personas que habían abandonado otros sectores como la agricultura se volcaron al él y este, ahora, no está generando ingresos.



El propietario de la finca El Ocaso, Gustavo Patiño, contó que luego de las medidas de aislamiento preventivo sus ingresos por cuenta del turismo se redujeron a cero. Ahora solo está enfocado en la venta de sus cafés especiales. “Logramos vender lo que teníamos y ya iniciamos una tostión pequeña para los nuevos encargos”, contó.



También la Cámara de Comercio de Armenia presentó un informe sobre el panorama actual del sector productivo en el Quindío. La entidad encuestó a 1.300 empresarios del departamento de los sectores comercio, industria y servicios. En este se evidencia que el 73 % de los encuestados están trabajando en entre el 0 y el 10 % de su capacidad.



“El 91 % de las empresas encuestadas han llegado al límite de su capacidad para sostener su nómina y eso implica que algunas empresas hayan suspendido o terminado contratos o hayan salido a vacaciones colectivas, licencias, tratando de que la empresa pueda subsistir”, dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Armenia, Rodrigo Estrada.



Para el caso de Caldas, el panorama no parece mejor; de acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores, son 9 mil personas que han sido despedidas o enviadas a licencias no remuneradas en todo el departamento, esto sin contar quienes vivían de la informalidad y el comercio.



“El caso de Manizales es aún más preocupante, sumando el número actual de desempleados que sobrepasa los 25.000, más los empleados de las Mipymes que están a punto de quebrar, son más de 70 mil personas que quedarían sin nada”, expresó Henry Ocampo, presidente de la CUT en este departamento.



Ocampo precisó que la que lleva la peor parte es la clase media. “Fuera de los decretos que ya han sido expedidos, el Gobierno entrará en la emergencia económica lo que le dará entrada a las reforma laboral, financiera, pensional que sabemos que afecta en gran proporción a la clase media”, anotó.



Viendo la realidad de los empresarios, además de las peticiones que la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, Acopi, ha hecho al Gobierno Nacional, a nivel local se piden acciones.



“Allí le pedimos al Gobernador de Caldas y al Alcalde de Manizales estimar las posibilidades de reducción de pago y eliminación temporal de contribuciones y cargos de servicios públicos, el aplazamiento y reducción de tarifas de los impuestos municipales y departamentales”, explicó Darío Arenas, presidente de la Junta Directiva de Acopi Caldas.



LAURA USMA CARDONA - PARA EL TIEMPO - MANIZALES

LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ - PARA EL TIEMPO - ARMENIA