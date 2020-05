Ingenio de empresarios del Eje Cafetero para celebración de las madres

Las medidas de aislamiento y la propagación del covid-19 en el país desplomaron las ventas de cientos de comerciantes en el país, y aunque incluso la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) le solicitó al Gobierno Nacional que trasladara el Día de la Madre para el segundo semestre del año, muchos de los empresarios comenzaron a ingeniarse nuevas estrategias para atraer clientes en tiempos de cuarentena.

Es el caso de Valeria Montero y Marcela Urrea creadoras de Bloom, una marca de ropa femenina en Armenia. Sus colecciones han incluido faldas, blusas, kimonos, vestidos, pañoletas, entre otras, pero ahora también están comercializando prendas con tela antifluido que ofrezcan protección y a la vez diseños a la vanguardia.



“Esperamos dos o tres semanas y mientras creábamos contenidos de esperanza, moda, belleza, salud, entre otras, para nuestras seguidoras pero luego surgió Nardo, que es nuestra chaqueta y superó nuestras expectativas de ventas, ha sido el 'boom', próximamente vamos a sacar unos overoles y chalecos enfocados en la protección”, dijo Montero.



Las ventas han sido a tal punto que tienen su taller de diseño y producción al tope y promesas de entrega para 15 días después. “Decidimos reinventarnos y sacar algo muy chévere que mezclara la moda, los diseños que manejamos y que a la gente le pudiera servir para ir al trabajo, a mercar, o para ir protegido a cualquier lugar pero sin perder nuestro estilo. Estamos muy contentas con todo este éxito”, agregó la empresaria.



Además, se aliaron con la artista quindiana, Viviana Spinosa para crear la colección Sororidad, que tiene nuevos diseños y estampados de telas para la chaqueta Nardo y las demás prendas que comercializan.



En esa misma línea de reinvención se encuentra el restaurante Basto, ubicado en el hotel Bio Habitat entre Armenia y Circasia. Tras el anuncio del confinamiento en el país y luego de pasar varias semanas con las puertas cerradas, decidieron volver a prestar el servicio de cocina pero con la técnica ‘sous vide’, que según la chef ejecutiva del restaurante, María Clara Roa, “es una resistencia que metes al agua y te deja hacer cocciones a baja temperatura y mantiene la integridad de los alimentos. No vendemos simplemente comida congelada sino que todos los días cocinamos y servimos el producto fresco y empacamos. Solo para que la persona caliente en agua hirviendo y sirva”.



Además de esto, otro de los beneficios de este menú es que tiene menos posibilidades de estar contaminado. “La primera preocupación de nosotros era que estuviéramos contagiados o contagiar a la gente porque recibíamos muchos extranjeros. Todas las personas que trabajamos en cocina sabemos que uno tiene la vida de los clientes en sus manos entonces pensamos cómo llevar un domicilio que tuviera todas las medidas de precaución y esta era una de ellas. Las bolsas se lavan a o desinfectan cuando llegan”, dijo Roa.



Quienes prestan el servicio de domicilio son los meseros del restaurante y esto evita que los productos pasen más tiempo dando vueltas por la ciudad. También ofrecen helados artesanales en sabores como aguacate, leche ‘Klim’, chocolate chocoano, brevas, entre otros y que llegan en perfecto a estado hasta los hogares.



En Pereira, la artista de makeup Juliana Londoño, está ofreciendo cursos virtuales de maquillaje para el día de la madre, que incluyen cócteles. Estas bebidas llegan hasta las casas y tienen todas las medidas de bioseguridad. También ofrece otros cursos virtuales que incluyen el domicilio de un kit de brochas y espejo.

Serenatas virtuales

Ingenio de empresarios del Eje para celebración de las madresEn Caldas, desde las empresas más grandes hasta las pequeñas tiendas de barrio han puesto todo su ingenio en reinventarse. Entre las grandes está la Industria Licorera de Caldas, que aunque no para su producción de licores, ya fabrica alcohol glicerinado y anticéptico, ya que la demanda de sus productos habituales ha bajado considerablemente con la cancelación de conciertos y los bares y discotecas cerrados.



Pero no son los únicos que han buscado cómo mantenerse vigentes, otros que vivían de los eventos son los Hermanos Uribe, un dueto de cantantes muy reconocido en Manizales y Caldas y quienes, a pesar de no ser muy cercanos a la tecnología, se valen de redes sociales para entrar a los hogares, sobre todo en fechas especiales como esta. “No es lo mismo y todavía se siente uno algo incómodo porque tenemos 40 años de experiencia en los escenarios, pero meses apenas transmitiendo por Internet, pero vamos aprendiendo”, comentó Nilvio Uribe, uno de los músicos.



“Esta semana enviamos unas serenatas para España y Turquía en un video, antes no habíamos pensado que podríamos ir al extranjero enviando videos por el correo”, agregó.



Económicamente no son los mismos ingresos, reconoce Uribe, pero la virtualidad les permite solventar los gastos. “Un día de madres común tocábamos serenatas desde las 11 a.m. hasta la 1 a.m., ahora no podremos tantas, seguramente, pero ya tenemos varias concretadas para hacer a través de zoom y eso nos ha dado la posibilidad de sostenernos, a la par que nos mantiene vigentes”, anotó.



LAURA SEPÚLVEDA PARA EL TIEMPO ARMENIA Y PEREIRA

LAURA USMA CARDONA PARA EL TIEMPO MANIZALES