Empresarios de Villavo se niegan a trasladarse a zonas industriales

A un año y dos meses de que se les cumpla el plazo para trasladarse a las tres zonas industriales definidas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Villavicencio, las 20 empresas que deben cambiar de domicilio, en su mayoría molinos de arroz, se niegan a reubicarse y al contrario anuncian que están pensando en irse de la ciudad.

El gerente del Molino Agrocom, Rubén Garavito Neira, en un debate en el concejo de la ciudad, señaló que la administración municipal únicamente tiene como alternativa para su traslado el polígono de Caños Negros, porque es el único que tiene licencia de parcelación, la cual le fue otorgada por la administración municipal al Parque Industrial Ocoa.



Garavito Neira sostiene que el de Caños Negros se encuentra en una zona inundable y de alto nivel freático, con unos costos muy elevados de la tierra y está alejada de los productores de su negocio, los cultivadores de arroz.



En el mismo sentido se pronunció el gerente seccional de la ANDI, Francisco Andrade, al expresar que existe gran incertidumbre entre los empresarios porque los tres polígonos definidos en el POT no fueron concertados con los industriales y muchas empresas pueden optar por cerrar.



Ante el cuestionamiento realizado por el concejal Carlos Julio Serrato en el sentido de que los industriales saben que se tiene que trasladar desde el año 2004, es decir hace 14 años, y no han hecho el esfuerzo por hacerlo, Andrade expresó que se han hecho los trámites con la administración pasada y con esta, que demuestran que sí tienen la voluntad.

No obstante, dijo Andrade, no se definió un régimen de transición y una oferta de precios rurales, al contrario hoy la oferta es escasa y los polígonos no cuentan con los servicios públicos y en el caso de Caños Negros la vía no tiene los perfiles adecuados.



El concejal Felipe Harman expresó que no hay un interés del municipio por darle viabilidad a las zonas industrial y pareciera más bien que el único provecho es que todos los industriales se vayan para Caños Negros.



Justificó lo expresado señalando que la administración municipal inmediatamente aprobó el plan parcial en Caños Negros convocó a los industriales, a través de la ANDI, con un oficio del 25 de julio para una reunión el 8 de agosto con el objetivo de presentarles, en el despacho del alcalde, esa única alternativa privada de traslado, en lugar de llamarlos a analizar que estaba pasando con las zonas industriales.



La prueba de que los empresarios no se quieren trasladar la ratificó el secretario de Planeación del municipio, Nelson Rodríguez, cuando expresó en el debate en el concejo que actualmente solo tres empresas han hecho algún tipo de gestión, pero solo Italcol S.A se encuentra adelantando el proceso de traslado efectivo, para lo cual adquirió un inmueble en uno de los polígonos industriales.



La negativa de los industriales a trasladarse genera la posibilidad de que unas 4.000 personas de Villavicencio, que laboran en las 20 empresas industriales, se queden sin trabajo porque las compañías se pueden trasladar de ciudad y la administración municipal no muestra su interés en generar las garantías jurídicas para que se reubiquen en las zonas industriales, sostiene el concejal Harman.



La directora de Ordenamiento Territorial del municipio, Mónica Liliana Avellaneda, expresó que “es totalmente falso que la administración municipal este orientando a los industriales para que se ubiquen en Caños Negros” porque en el POT se establecieron también los polígonos de Pompeya, por la vía a Puerto López, y Arenal, por la ruta a Acacías, a donde las industrias se pueden trasladar.



En este momento, agregó, “los propietarios de predios en Caños Negros son los únicos que han tramitado los permisos para poder iniciar el traslado de actividades, pero en ningún momento se ha coaccionado a nadie para que se traslade allá, esas son afirmaciones que carecen de sustento”, ratificó Avellaneda.



¿Entonces, los molineros no quieren trasladarse? “En el caso de las empresas sólo Italcol ha hecho tramites y Aceites del Llano ha hecho investigaciones, y de los propietarios de los terrenos, sólo el polígono de Caños Negros ha iniciado las acciones administrativas para poder habilitar las zonas”, respondió la funcionaria.



En relación con la falta de servicios públicos en los polígonos, Avellaneda expresó: “Una cosa son los permisos y otra es la ejecución después de las obras, ellos tiene que sacar los permisos ante Planeación, después ante la Curaduría y posterior a ello tienen un plazo de dos años para ejecutar las obras, es decir para los servicios públicos y vías. En este momento no sabría decirle si tienen las conexiones de servicios y las vías”.



Sobre la petición de la ANDI en el sentido que se haga un plan de transición concertado con el sector privado por un tiempo de seis años, para el cual habría que modificar el POT, la directora de Ordenamiento Territorial expresó que “eventualmente habría que modificarlo, lo que no está claro es si es no competencia de nosotros en este gobierno porque estamos en escenario de revisión excepcional no de revisión ordinaria”.



Otro argumento para modificarlo el POT es que se aprobó con una proyección desproporcionada de habitantes, ampliando en 1.800 hectáreas de expansión urbana y uno de sus argumentos era una proyección de población de la ciudad de 1’087.993 habitantes para el año 2027 y resulta que en recientes declaraciones, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, expresó que la ciudad actualmente, con el dato del censo en ejecución apenas llega a 438.680 habitantes y en nueve años, con proyecciones muy optimistas, apenas llegaría a los 700.000 habitantes.



Del tema la directora de Ordenamiento Territorial respondió: “No tengo claro las cifras. No podría dar información sobre ese tema”.



Eso podría significar que “en Villavicencio también se estaría dando el fenómeno del volteo de tierras como en otros municipios del país”, en palabras de un investigador que pidió no se revelara su nombre.



Y ante las eventuales irregularidades en la aprobación del POT, la Fiscalía Octava Delegada especializada contra la corrupción adelanta una investigación contra responsables y el exalcalde Juan Guillermo Zuluaga que tres días antes de dejar el cargo, el 28 de diciembre de 2015, sancionó el acuerdo que aprobó el plan de ordenamiento territorial.



