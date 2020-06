El drama de Salento: sin casos de covid-19 pero sin turistas

Es un día de junio y paradójicamente las calles de Salento están casi vacías. Solo se observa a un par de personas que compran productos para abastecer su hogar. Tres policías custodian la plaza principal del pueblo y algunos soldados dan una ronda por este poblado.



No se encuentra abierto ni uno solo de los negocios que antes atiborraban los alrededores de la plaza de este municipio. Y solo hay tres jeeps Willys estacionados al costado izquierdo del parque principal, por si resulta algún servicio de transporte que prestar hacia las veredas vecinas, pero por estos días es casi un suceso que esto ocurra.

La conocida Calle Real de Salento no tiene ni un solo turista pese al puente festivo. Todos los establecimientos comerciales están cerrados, algunos temporalmente y otros definitivamente. Es casi imposible hallar un restaurante abierto en este municipio pese a que hay 139 en toda la localidad.



Las calles están despobladas, como quizá no había ocurrido en 20 años, desde que el turismo comenzó a ser el principal renglón de la economía de este municipio. Casi el 95 % de la población depende del turismo.



Germán Arias es conductor de jeep Willys desde hace 12 años y nunca había visto su municipio así. “Es primera vez que se ven los negocios cerrados, sin gente por ningún lado y con la presión del encierro tan horrible. La economía del pueblo está por el suelo y aún no hay soluciones. La fuente de empleo para nosotros es el turismo”.



En un día Arias podía ganarse entre 300.000 y 500.000 pesos, pero por estos días y “si alguno de los tres conductores que estamos saliendo, está de buenas, salimos con 5 mil pesos por transportar a alguien dentro del mismo pueblo. Lo hacemos por prestar un servicio y no dejar a la comunidad sin opciones”.



Hasta antes de la pandemia de la covid-19, era normal apreciar cientos de vehículos formando una interminable fila. Miles de visitantes que esperaban horas por ingresar a este pequeño poblado. Pero la llegada del nuevo coronavirus y la posterior cuarentena le pusieron pausa al turismo, Salento se quedó detenido en el tiempo. Se paralizó el pasado 17 de marzo luego de que la alcaldesa del municipio, Beatriz Díaz Salazar, decretó toque de queda, suspendió los servicios turísticos y restringió el ingreso de cualquier persona foránea a esta localidad.



Más de 100 turistas extranjeros se quedaron varados en su expedición por este pueblo, aledaño al famoso Valle de Cocora. Algunos alcanzaron a salir en vuelos humanitarios y otros decidieron quedarse indefinidamente en este municipio.



Aunque en Salento no hay casos positivos de covid-19, los pobladores temen salir a las calles pues viven la zozobra de cuándo llegará el virus a este municipio de unos 7.000 habitantes.

Una tienda de café sigue abierta

Uno de los pocos establecimientos que está abierto al público por estos días es el café Jesús Martín. Pero más que vender cientos de tazas de café como ocurría antes de la cuarentena, la intención de Jesús Armando Bedoya, propietario de la tienda de café, es darle un mensaje de esperanza a la población salentina.



“Realmente no hay consumo que oxigene (económicamente) al establecimiento pero de alguna manera queremos que el café no falte y que esté presente. No faltan las personas que vienen y se toman su café pero no estamos abriendo prácticamente porque las ventas generen un buen resultado. Este es un periodo donde estamos abiertos porque queremos compartir café y dar un mensaje esperanzador y piensen que podemos seguir adelante”.



En un día de junio, en esta tienda de café se podían vender más de 9.000 bebidas de café. De hecho, esa fue la cifra de un día en temporada alta, en 2019.



El empresario y productor de café intenta sostener su negocio a pesar de la crisis y de no recibir los ingresos de antes para mantener a sus 24 empleados. “Nuestras ventas se fueron a cero en marzo pasado. El 95 por ciento de las personas que venía eran visitantes nacionales y extranjeros. Queremos que se dé una apertura pero muy responsable, cautelosa y regenerativa, no por el afán de recuperar los ingresos después de esta larga pausa”, dijo Bedoya.​

La Herrería no aguantó

Pese a la falta de ingresos, sigue sosteniendo a su planta de 24 empleados. Otros, pese a los esfuerzos tuvieron que cerrar definitivamente como La Herrería, uno de los restaurantes más reconocidos en el Quindío por su cocina de autor.



Sandra Cerón, una de las propietarias del lugar, contó que durante algunas semanas trataron de ofrecer sus servicios a domicilio pero los ingresos no fueron suficientes. “Nos tocó rehacer parte de la carta porque nos dieron un permiso de dos días para hacer domicilios pero todo esto tenía un valor agregado. Intentamos vender almuerzos en el mismo municipio pero fue infructuoso, la economía aquí se mueve por el turismo”.



“Pasamos de ser un restaurante de alta gama para al menos mover la caja no para tener utilidades, sino al menos para pagar servicios públicos y Sayco que no tuvo reparo en cobrarnos”.



Tramitaron varios créditos y al final se los negaron. “Tomamos de nuestros ahorros para pagar 5 quincenas con todo el esfuerzo. No voy a culpar a la Alcaldía por darnos un permiso de dos días para domicilios, porque entendemos que ellos también buscan cuidarnos”, agregó la comerciante.



La mandataria de Salento señaló que su única intención ha sido proteger a los habitantes de su municipio. “Se deben tener unos protocolos de bioseguridad para tener una reapertura. Tengo claro que debemos reactivar, lo primero que reactivaría sería la parte rural. Nos han dicho que es el momento de reinventarnos pero yo digo que es el momento de reorganizarnos. Me duele la gente que ha tenido que empacar su maleta y se ha ido porque no puede sostener más su negocio porque yo sé que la mayoría vinieron a Salento con grandes proyectos e inversiones”.



LAURA SEPÚLVEDA HINCAPIÉ

PARA EL TIEMPO - ARMENIA