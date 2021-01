El placer de pasar las páginas de las revistas de EL TIEMPO

“Notoria es en este país –dado como el que más al cultivo de las bellas letras– la necesidad de una publicación de índole literaria que haga conocer del gran público las producciones de los mejores autores, nacionales y extranjeros”. Así anunciaba EL TIEMPO, en noviembre de 1913, el nacimiento de 'Lecturas Populares', el primer suplemento que tuvo el periódico.

En esos años se trataba de “folletos nítidamente editados” y circulaba los sábados. Su contenido incluía traducciones y reseñas de autores europeos y latinoamericanos.



Diez años después, 'Lecturas Populares' se volvió 'Lecturas Dominicales', centradas igualmente en las letras y la cultura en general. Por su dirección pasaron intelectuales destacados como Jaime Barrera Parra, Germán Arciniegas, Eduardo Carranza, Jaime Posada o Roberto Posada García-Peña.



Con los años, el suplemento ha tenido cambios de formato y de día de publicación. En el 2004 retornó a los sábados, como en su origen, con el nombre de 'Lecturas'. Hoy es mensual y regresó al domingo como un cuadernillo del periódico.



Esta publicación podría verse como la semilla de las revistas y suplementos que a continuación nacieron en EL TIEMPO y que le han dado todavía más fuerza a su contenido editorial.



La siguiente en aparecer fue 'Carrusel', que comenzó a circular en marzo de 1977 “como parte integral de la edición de EL TIEMPO y sin recargo alguno en el precio de 4.00 pesos por ejemplar”, decía la nota que la presentaba en el diario.



Llegaba como un producto centrado en el mundo femenino y familiar. Su primera directora fue María Luisa Chávez y por más de treinta años una de sus secciones más buscadas fue la columna 'Postre de Notas', de Daniel Samper Pizano. A lo largo de estos años, Carrusel también ha tenido cambios de formato, de diseño y de periodicidad. Actualmente es mensual.



Dos años después comenzó a circular una revista que se hizo familiar en las casas de los colombianos: 'Elenco', dedicada a cubrir el mundo de la televisión, la farándula y el espectáculo. En su primera portada apareció nada menos que el Chavo del 8, que en esos momentos reinaba en la televisión. 'Elenco' tuvo dos etapas: de 1979 a 1999 y de 2008 a 2015.



El personaje de portada que inauguró ese segundo tiempo fue Shakira, que llevaba varios años sin dar entrevistas en medios colombianos. 'Elenco' también fue la primera revista en llevar en portada a personajes que entonces apenas nacían en el mundo artístico y que hoy rompen en popularidad, como J Balvin y o el grupo ChocQuibTown.



La revista que apareció a continuación, en noviembre de 1981, está cerca de cumplir cuarenta años sin perder su lugar de líder: la revista 'Motor', sin duda un referente en el mundo automotor.



“El año 70 en la historia de EL TIEMPO está por terminar felizmente con otro gran logro periodístico”, se leía en el editorial del diario que anunciaba con entusiasmo la llegada de la revista. La idea de hacerla nació de un periodista que había llegado a la sala de redacción con veinte años: José Clopatofsky, su director hasta el día de hoy.

La pensaron como una revista bimensual. Pero el éxito que tuvo entre los lectores, desde el primer número, la llevó a ser mensual. Luego quincenal, y así circula en este momento.



“En Motor tengo tres premisas: una, no sale gente. Dos, desde el primer día hice la distinción entre automóvil y automovilismo. Y tres, es una revista de utilidad”, dijo Clopatofsky en un reportaje que celebraba sus cincuenta años de trabajo en el periódico.



Desde su primera edición, 'Motor' lleva un producto que se ha vuelto fundamental: los precios de los carros, nuevos y usados. Un listado que ha sido buscado en estas décadas por cientos de miles de lectores. “Es una revista con sentido de utilidad, y por eso es la más leída de Colombia”, continúa su director. Actualmente tiene en camino el lanzamiento de su canal en YouTube, que va a llamarse Motor en acción.



Los años ochenta siguieron llenos de nuevas revistas, de nuevos títulos que nacieron en la sala de redacción con el objetivo puesto en ofrecerles a los lectores información clave y, además, gratos momentos de lectura.



En el 83 surgieron 'Viajar' y 'Habitar', cada una con una temática muy definida. Viajar, especializada en turismo y en planes de vacaciones, con reportajes de los sitios más espectaculares del planeta.



'Habitar' nació con Fernando Correa Muñoz como director y orientada a la “finca raíz, la construcción y el diseño”. A partir del 2012 se convirtió en una revista de nicho y empezó a circular cada mes por fuera del periódico.

“Habitar terció en el mundo de las publicaciones de arquitectura con una modalidad periodística que no se había dado hasta entonces”, escribió el arquitecto Alberto Saldarriaga cuando se celebraron los treinta años de la publicación. Hoy está enfocada en la arquitectura, el interiorismo y el diseño, como medios que pueden contribuir a mejorar la vida de las personas.



La década de los ochenta cerró con el nacimiento de un título que hoy también sigue siendo referencia entre su público especializado: 'Aló', una revista con “información relevante y a la mano sobre belleza, moda, maquillaje, viajes, crónicas y mucho más para las mujeres multitarea de hoy”.



A finales de los años noventa apareció 'Eskpe', que ofrecía una guía de entretenimiento y de rumba para los bogotanos. Si alguien quería enterarse de los planes posibles para el fin de semana, tenía que darle una mirada. También nació 'Enter', la primera revista en el país que se dedicó al universo de los computadores y al internet, cuando este mundo comenzaba a ganar terreno.



En marzo del 99 comenzó a circular la 'revista .G', creada y dirigida por Juanita Santos; una publicación que se centró en la moda, la gastronomía, los viajes y la decoración.



El siglo XXI llegó con publicaciones como 'Huella social', 'ABC del bebé' y con dos revistas que también supieron encontrar un lugar especial entre los lectores: 'DONJUAN' y 'Bocas'.



La revista 'DONJUAN' nació en el 2006 con la mira puesta en el público masculino y con sus páginas abiertas a reportajes de largo aliento, textos que podían ir desde una crónica roja hasta el perfil de un político.



En su recorrido de catorce años, recibió reconocimientos por sus trabajos, entre ellos el Premio Simón Bolívar. Bocas apareció con una propuesta original y al mismo tiempo arriesgada: una revista dedicada plenamente al género de la entrevista. No a la entrevista noticiosa ni a la de los lugares comunes: lo que ha ofrecido desde 2012 han sido piezas periodísticas a fondo que dejan bien revelados a los personajes. Sus portadas, con un primer plano de alguno de sus entrevistados, se han vuelto algo esperado cada mes por los lectores.



Con este recorrido queda claro que la historia de estos 110 años de EL TIEMPO han sido también la de estas publicaciones. Porque no hay nada que acompañe mejor la lectura de un periódico que tener al lado una buena revista.



