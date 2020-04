Empleos de la construcción en Risaralda, en 'cuidados críticos'

El sector de la construcción en Risaralda propone opciones para enfrentar la crisis que ha generado la emergencia mundial por la covid-19, que hasta ayer dejaba 1.267 personas contagiadas en el país, 37 de ellas en este departamento, la inmensa mayoría en Pereira.

En la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), regional Risaralda, pidieron al Gobierno Nacional que se tenga en cuentan opciones y beneficios para los empresarios, contratistas, fabricantes y proveedores que son quienes dan empleo en la región.



Víctor Baza Tafur, gerente de Camacol Risaralda, aseguró que más de 156 proyectos de construcción urbanísticos en el departamento se encuentran suspendidos, debido a la medida de aislamiento obligatorio, decretado desde el 25 de marzo y que va hasta las 12 p.m., del 12 de abril.



El dirigente gremial subrayó que son alrededor de 3.000 empleos del sector de la construcción en el departamento que están en riesgo.



En todo el Eje Cafetero, 26.495 personas viven de la construcción y es el cuarto sector más productivo en el departamento de Risaralda, según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).



Los municipios donde se realizan los grandes proyectos son Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y Pereira.



“Es una situación bastante compleja por la que los sectores están pasando, pero, la construcción particularmente, muchos de los colaboradores son de familias humildes que se deben de proteger y por eso se han tomado medidas, que por garantizar el empleo muchas empresas piden ayuda al Gobierno Nacional y a la banca”, afirmó Baza.



El gerente explicó que no basta solo con la refinanciación de créditos y el aplazamiento de cuotas o la posibilidad de acceder a créditos blandos, porque, según él, son insuficientes para contrarrestar este impacto.



A pesar de la complicada situación, el vocero gremial aseveró que en el sector no ha habido despidos masivos. “No se han presentado despidos masivos, pero, la situación cada vez más aqueja al sector. El tiempo pasa y las necesidades, obligaciones no dan espera. La idea no es endeudarse más, antes eso presiona empresario”.



Baza enfatizó en que grandes empresas de la construcción con presencia en Risaralda han tomado decisiones económicas que por su capacidad las pueden tomar, como continuar pagando el salario a sus empleados, pero, que a dos meses máximo, si la situación persiste y no ven ayuda del Gobierno Nacional, tendrían que acudir a realizar reestructuraciones que afectarían la estabilidad laboral de las personas.



Durante toda esta emergencia, las empresas han hecho anticipo de la quincena de marzo, así como adelanto de vacaciones remuneradas, aunque en algunas estas vacaciones no han contado con los debidos pagos. Hay empresas que pueden pagar hasta dos quincenas más. Pero Baza recalcó que “no todas las empresas de la región tienen el músculo financiero tan grande”.



El portavoz gremial señaló que las personas que accedieron a un crédito para obtener viviendas de interés social (VIS) o demás proyectos, no corren peligro, porque el dinero ya está destinado para eso y su vivienda estaba proyectada antes de iniciar esta crisis, como él la catalogó.



El sector de construcción que dirige Baza veía este año con gran positivismo, pero ante esta crisis expresó que puede ser uno de los más perjudicados.



Carlos López, quien trabaja en construcción, expresó su preocupación. “Soy padre de cuatro hijos y uno vive del sueldo. Por ejemplo, a mí me adelantaron la quincena pero, la comida está costosa y lo que uno se gastaba mercando antes, ahora toca poner más plata para en la misma comida”.



López explicó que con 150.000 pesos compraba el mercado y duraba para 20 días, ahora le cuesta 200.000. Él lleva 30 años de obrero y ha trabajado en Dosquebradas y Pereira, pero, recalca que después del 13 de abril, se pondrá en búsqueda de otro trabajo, para tener más ingresos.



NATALIA CHAVERRIA

PARA EL TIEMPO-PEREIRA