El quindiano que creó un eco domo con material reciclable

Uno de los principales atractivos de los glamping (campamentos de lujo) que se han puesto de moda en el país, sobre todo en las zonas turísticas, son los domos que se instalan como habitaciones en medio de la naturaleza. Sin embargo, entre las decenas de estos, en el Quindío se encuentra uno que es único en Colombia, pues está construido con listones de plástico reciclado.

Se trata de un eco domo de 5 metros de diámetro ubicado en la finca hotel Fátima, en el corregimiento El Caimo, vereda La Pradera de Armenia, a unos 15 minutos del centro de la ciudad.



Su creador es el ingeniero electrónico Alexis Navarro Castrillón, quien echó a andar hace algún tiempo su emprendimiento ambiental Domo World. Y luego de indagar entre varias iniciativas ambientales y de observar algunos proyectos similares durante un viaje a Europa, encontró el prototipo de domo geodésico que ahora está en la finca hotel. “Generalmente los fabrican con varilla y lona pero yo quería integrar el medio ambiente, y la técnica con madera me pareció mejor sin embargo cambié la madera porque no tenía sentido contribuir con la tala de árboles y así llegué a los listones de plástico”.



Tras investigar y ensayar listones que soportaran el peso, el año pasado construyó el primero de este tamaño pues ya había intentado con domo pets (para perros y gatos) y con otro de 3 metros de diámetro, que está ubicado al lado del eco domo.



El ingeniero egresado de la Universidad del Quindío y con posgrados en gerencia de proyectos y servicios telemáticos en otras instituciones, contó que no es tan fácil utilizar el reciclaje para crear productos. En su caso tuvo que analizar diferentes tipos de plástico iniciando por las botellas que compraba para su consumo diario sin embargo determinó que para obtener el material necesario para fabricar un domo de este tamaño tendría que acumular reciclaje por mucho tiempo y en cantidades que podrían superar el espacio de su apartamento.



Fue así como buscó empresas que trabajaran con madera plástica y que pudieran fabricar listones con las características que Navarro buscaba. La estructura del domo geodésico de 5 metros de diámetro está fabricada con 315 listones de plástico que forman 105 triángulos y que a su vez conforman una esfera. En éste se empleó al menos una tonelada de plástico recuperado de polietileno y polipropileno y su construcción se realiza a través de un detallado proceso de modelado 3D, renderizado y cortes.



El ingeniero explicó que Domo World es un proyecto ambiental, no un negocio, pues le ha dedicado su tiempo libre y sus vacaciones. “Lo mío no es un negocio, yo trabajo en el área de telecomunicaciones de una empresa y esto es un hobby para mí. Mi propósito es sacar de circulación los residuos plásticos, unir a comunidades entorno causas sociales y generar una oportunidad de viviendas más económicas”.



El proyecto ha tenido tanta acogida que, cuando empezó a publicar el proceso de construcción del eco domo lo contactaron de varios glamping del país. “Siempre les dije que no tenía tiempo y que no comercializo domos, nunca vi la opción de venderlos, mi objetivo es que alguien o alguna ONG o fundación los pueda hacer para comunidades necesitadas”, dijo Navarro.



Mónica Nieto, vocera de la finca hotel Fátima, contó que este eco domo ha tenido gran acogida entre los turistas sobre todo entre los extranjeros que buscan iniciativas amigables con el medio ambiente y hospedarse entre la naturaleza. “Los turistas nos cuentan lo inolvidable que fue pasar una noche allí observando los maravillosos atardeceres de esta región”.

Según Navarro, este domo es único en Colombia pues en la construcción se emplean listones de plástico reciclable. Foto: Archivo particular

Además de todo esto, ahora el proyecto es reconocido internacionalmente, luego de que decidió inscribir su proyecto en la sexta edición del concurso ‘Una idea para cambiar la historia’ del canal History y recientemente, durante la gala de premiación en México fue elegida como una de las dos ideas que participarán en la alianza entre History y la agencia de Aplicaciones Extraordinarias Aeroespaciales (AEXA) de México.



El proyecto del ingeniero quindiano y otro del creador de Radial Biomateriales de México serán enviados al centro de investigación de AEXA y testeo en la Estación Espacial Internacional (EEI) y serán evaluadas para analizar la posibilidad de que puedan ser sometidas a prueba en la órbita terrestre y analizadas una vez retornadas a la tierra.



“Van a validad la durabilidad de los listones y la resistencia bajo condiciones en el espacio exterior, con radiación solar, ingravidez, ciclos térmicos fuertes, entre otras. El envío de este material será en abril y ellos nos darán los parámetros del material que debo enviar. Esta es una gran oportunidad para un emprendimiento latinoamericano, sino fuera por este concurso no tendríamos la posibilidad de probarlo en el espacio”, dijo Navarro.

​

Laura Sepúlveda Hincapié

Para El Tiempo Armenia