Más propuestas y menos protestas pide el presidente Duque a jóvenes

Los jóvenes deben ser parte de las propuestas y no de las protestas, afirmó el presidente Iván Duque, este miércoles en Guamal (Meta), durante la inauguración del Centro Sacúdete, que busca promover la innovación y el talento juvenil.

El jefe de Estado dijo: “Quiero invitar a esta juventud llena de energía, que sueña con mejor Guamal, con un mejor Meta y con una mejor Colombia a que este centro sea el espacio para innovación social, que acá vengan todos los jóvenes y los pongamos frente a estos retos que demanda el país y para que podemos ser parte de la propuesta y no caer siempre en la tentación de la protesta.



Sin mencionar a los universitarios que se encuentran en paro, el presidente Duque señaló que durante su gobierno va a duplicar el alcance de la jornada única, como lo propondrá en el plan de desarrollo para que los jóvenes tengan un espacio variado en formación como en espacios como el Centro Sacúdete, el primero que se inaugura en el país.



El presidente señaló que su gobierno también llevará mayor acceso a internet a los territorios para cerrar las brechas que separan al país y dijo que “Si queremos que Colombia sea un mejor país, tenemos que poner la equidad en el centro del trabajo de todos”.



“Equidad no es un regalo, equidad no es conmiseración, equidad no es la dádiva o el apoyo o el auxilio. Equidad es que podamos cerrar las brechas y les demos oportunidades a todos los que quieren desarrollar su potencial”, sostuvo.

El Centro Sacúdete inaugurado por el presidente Duque en Guamal, que busca promover la innovación y el talento juvenil. Foto: Hernando Herrera/EL TIEMPO

Esta estrategia será implementada en las instalaciones del EcoCentro Cultural Alfonso Silva donde los jóvenes de los municipios de Guamal, Acacías, Castilla la Nueva, en el Meta y los territorios aledaños a estas zonas petroleras, podrán acceder a herramientas, asesoría y equipos para potencializar sus talentos, promover el emprendimiento e impulsar el desarrollo económico del territorio.



Ecopetrol se vinculó a esta iniciativa con un aporte de 6.623 millones y el municipio de Guamal con 1.160 millones. Las instalaciones, que fueron inauguradas este miércoles cuentan con un área construida de 2.334 metros cuadrados donde se podrá disfrutar de una biblioteca, sala de lecturas, un auditorio con capacidad para 200 personas y espacios para el baile, música y capacitación.



En el EcoCentro Cultural los jóvenes podrán acceder a la estrategia Sacúdete, la cual consta de tres líneas de acción. En el espacio Inspírate se despierta la creatividad a través de contenidos sobre tendencias y desafíos en la era digital y conocerán casos de éxito de personas y colectivos que han cambiado su realidad y la de sus territorios. En Enfócate encontrarán herramientas e información para aterrizar sus intereses, talentos y empezar a desarrollar sus ideas innovadoras.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1