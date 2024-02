El parque colombiano que es visita obligada hasta para los locales; parece un paraíso

A una hora de avión desde Bogotá, el Parque Nacional Natural Tayrona es uno de los destinos turísticos más visitados cada año en Colombia, con sus impresionantes playas rodeadas por una naturaleza resplandeciente que crean un paraíso para la vista de los visitantes.

Ubicado en las laderas de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la zona de las costas del Caribe, el sitio genera un impacto imborrable a primera vista, con sus playas de agua prístina encerradas por la inmensidad de la naturaleza. La solemnidad de la sierra y la belleza del mar en un solo lugar, el Parque Nacional Natural Tayrona reúne visitantes durante todo el año, principalmente entre diciembre y enero.

Destino obligado para turistas y ciudadanos colombianos, en el sitio encontrará una amplia diversidad de flora y fauna, junto con distintas actividades para realizar como el esnórquel y el ecoturismo.



Entre las prácticas que puede llevar a cabo en el lugar se encuentra la visita al museo Arqueológico de Chairama (con una exposición arqueológica permanente). También el sendero Los Naranjos, el recorrido por el Cabo San Juan del Guía (ofrece servicios de alojamiento, baños y restaurantes), el Pueblito Chairama (ruinas arqueológicas de pobladores Tayrona), el sector Arrecifes (no se considera apta para nadar) y más.

Pero si sólo desea relajarse y disfrutar del sosiego que ofrece el lugar, es posible recorrer la región sin necesidad de estar acompañado por un guía, ya que los caminos son fáciles de comprender y no es un riesgo perderse.

Desde el sitio web oficial del Parque Tayrona recomiendan llevar consigo zapatos adecuados para las caminatas, protector solar, repelente para insectos, agua en botella y, si es posible, aplicarse días previos a su viaje la vacuna contra la fiebre amarilla. Además, recuerdan que en la playa Cabo San Juan encontrará un puesto de la defensa civil, preparado para brindar primeros auxilios.

El Parque Nacional Natural Tayrona es uno de los destinos más limpios de Colombia y posee playas paradisíacas. Foto: Parque Tayrona

¿Cuánto cuesta la entrada al Parque Tayrona?

De acuerdo a los precios oficiales que indican en su página, la tarifa varía entre temporada alta y temporada baja. La temporada alta va del 15 junio al 15 julio, del 15 diciembre al 30 enero, del jueves a domingo Santo y los fines de semana con puente festivo.



En esas fechas, el precio para un ciudadano nacional o extranjero residente en Colombia o miembro de la CAN (de cinco a veinticinco años) es de $27.500, para un adulto nacional, miembro de la CAN o extranjero residente en Colombia (mayor de 25 años) es de $39.000 y para un extranjero no residente en Colombia ni miembro de la CAN es de $87.000.

Respecto a la temporada baja, un ciudadano nacional o extranjero residente en Colombia o miembro de la CAN (de los cinco a los veinticinco años) deberá abonar $24.500. Un adulto nacional, miembro de la CAN o extranjero residente en Colombia (mayor de veinticinco años) $33.000. Mientras un extranjero No residente en Colombia ni miembro de la CAN $73.500; un nacional en Santa Marta de cinco a veinticinco años $12.500 y un nacional en Santa Marta (mayores de 25 años) $16.500.

Cabe destacar que todos los estudiantes con su carnet que verifique su situación tendrán un descuento especial en el precio final de la entrada.