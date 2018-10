El embrujo llanero cautiva a mayoristas del turismo internacional

La exquisita carne de ternera, el trabajo de los vaqueros, las manadas de chigüiros, el correr de los venados por la sabana, el deslizamiento de las babillas por entre los humedales, el lento paso de las tortugas y la gran variedad de aves silvestres que se posan en los árboles y vuelan por el cielo impresionaron a 70 mayoristas del turismo, de 20 países y de Colombia, por todo lo que los Llanos Orientales tiene para ofrecer en turismo de naturaleza.

El llamado embrujo llanero lo pudieron disfrutar los participantes internacionales que participan de la sexta edición de ProColombia Nature Travel Mart en Yopal en el recorrido que hicieron este miércoles al Hato Matepalma, ubicado a apenas hora y media hora de la capital del Casanare.



El vicepresidente de Turismo de ProColombia, Julián Guerrero, contó que un grupo de visitantes también viajó al municipio de San Luis de Palenque, de la mano de la Fundación Palmarito, y participaron de la liberación de tortugas en el río, “espectáculo que se convirtió en una experiencia única para los visitantes”.



Guerrero destacó que haber podido juntar por sexta vez a un grupo de compradores internacionales de agencias mayoristas de viajes de 20 países del mundo de destinos remotos como India, Corea del Sur, Finlandia, Suecia y Australia, pero también vecinos como Estados Unidos, Brasil y México, entre otros, para ver toda la oferta que Colombia tiene para ofrecer en destinos es muy satisfactorio.



Los visitantes participaron de la liberación de tortugas en el río, en el municipio de San Luis de Palenque (Casanare). Foto: Cortesía ProColombia

Los visitantes pudieron apreciar destinos como San Andrés y la Costa Atlántica, la Amazonia, los Llanos Orientales, los Andes y el Pacifico, y sentarlos a materializar negocios en beneficio de toda la industria del turismo enfocada en la naturaleza y aventura, a través de una rueda de negocios que se cumple jueves y viernes de la presente semana.



El evento incluyó una agenda académica y talleres sobre mercadeo y desarrollo de productos turísticos especializados.



También se organizaron once viajes de familiarización alrededor del país, en diferentes temas como turismo en motocicleta, a caballo, caminatas, en el que las personas pudieron conocer de primera mano las experiencias en la que participaron bastantes personas dependiendo de las temáticas y del interés de ellos y del nivel de organización que tiene para ofrecerlos a los compradores internacionales.

Expectativa de negocios por 11,2 millones de dólares, se generaron en a la rueda de negocios. Foto: Cortesía ProColombia

El éxito del evento también fue medio por la expectativa de negocios de 11,2 millones de dólares, correspondientes al 65 por ciento de los registrados por los empresarios asistentes a la rueda de negocios que se cumplió los días jueves y viernes.



“Le apostamos a este tipo de turismo no solo por la riqueza natural de Colombia, sino porque además deja 65 por ciento de sus ingresos en las comunidades locales, frente a un 20 por ciento del turismo tradicional. Esto demuestra el poder transformador que tiene, en particular en las áreas rurales del país”, explicó el funcionario.



Para Álvaro Castañeda Peña, de la empresa Neotropic Expeditions Colombia, con sede en Bogotá y que tiene como mercado el turismo de Europa y Estados Unidos, “ha sido muy interesante el destino en el que estamos (Casanare) porque le estamos mostrando a los extranjeros que zonas del posconflicto que antes no estaban en los planes de operadoras como nosotros y ahora nos ha puesto en un escenario de innovación que nos permite tener una línea de negocios más amplia de la que teníamos”.



Agregó que “la expectativa de negocios en los encuentros con los empresarios era de alcanzar una efectividad de 50 por ciento y en nuestras reuniones estamos como en 70 por ciento, entonces ha sido muy efectiva la rueda de negocios para nuestra compañía”.



El vicepresidente de Turismo de ProColombia expresó que hay otros lugares del país que llevan más tiempo considerándose como destinos turísticos, como el Eje Cafetero, por solo mencionar uno, y “en este caso estamos poniendo el foco en esta región del país que tiene un potencial importante, pero que apenas hasta ahora se empieza a consolidar como un destino turístico atractivo, lo que nos indica que vamos por buen camino y que la tarea se está haciendo”.



NELSON ARDILA ARIAS

Corresponsal de EL TIEMPO

Villavicencio

Twitter: @nelard1